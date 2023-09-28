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00922即將首次配息…股利淨收入達0.5元！ 有機會成大盤型ETF的配息王？
00922首次除息 挑戰7%市值型ETF配息王？
「00922國泰台灣領袖50 ETF」，屬於台股「進化版」的市值型ETF，不只挑選市值大的公司，更納入近期最夯的低碳轉型考量。
10月即將迎來上市後第一次除息，透過國泰投信的官網，找到00922的「淨值組成」表。
可以看到，目前「股利淨收入」有0.5元，「資本損益平準金」中有0.28元。
特別注意
資本損益的部分，投信實際拿來評估配息的是，其中的已實現資本利得。
假設00922，這次有機會配發0.5-0.6元之間，以目前淨值15.82元估算，年化殖利率有機會上看7%！
下周一或二，各家投信應該就會陸續公告答案，00922能不能夠以年化7%的水準，成為今年以來的「市值型ETF配息王」？
當然10月份，還有其他即將配息的市值型ETF，006204、00888等等...大家一起準備好迎接10月除息吧！
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