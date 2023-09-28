00919存多少最划算？ 他估算：90張都不用繳交二代健保補充保費
00919存這張數最划算？
Hello大家好，我是知美。
單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費。
點開群益投信官網配息公告：
6月收益分配股利所得占比4.00%
9月收益分配股利所得占比41.00%
採用最高股利所得占比41.00%計算，持有90.335張將達到2萬元門檻，目前持有最多90.334張，都還不需要繳交二代健保補充保費。
小提醒：以上計算採用00919歷史配息公告資訊預估，並不保證未來配息金額&股利所得占比&利息所得佔比。
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