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00919存多少最划算？ 他估算：90張都不用繳交二代健保補充保費

聯合新聞網／ 知美Jimmy
圖為台股示意圖。報系資料照片
圖為台股示意圖。報系資料照片

00919存這張數最划算？

Hello大家好，我是知美。

單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費

點開群益投信官網配息公告：

6月收益分配股利所得占比4.00%

9月收益分配股利所得占比41.00%

採用最高股利所得占比41.00%計算，持有90.335張將達到2萬元門檻，目前持有最多90.334張，都還不需要繳交二代健保補充保費。

小提醒：以上計算採用00919歷史配息公告資訊預估，並不保證未來配息金額&股利所得占比&利息所得佔比。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 二代健保補充保費

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