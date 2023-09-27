大盤差00929卻因規模增加一直買進…恐不利淨值？ 她「反應未來資本利得」：殖利率增加
投資朋友私下問我 以下為原文：
這幾天記錄一下00929的變化，9/15止發行張數：396萬張之後、409萬、422萬、433萬、到9/21的436萬張。
星期一到星期三復華每天都買入成分股（除廣積以外），9/21就都沒買了，如果00929規模持續擴大，復華持續買股，而大盤在往下走，那對淨值不是很不利嗎？
00929規模持續擴大總抵不過大盤下跌，這40支成分股短期間看起來也不便宜呢！
雪倫回覆
我建議可以觀察它的規模，00929目前780億（27號），相較8/22規模近400億，規模成長近一倍，ETF規模在一個月左右增加380億，這些錢會流入台股買進成分股。
當大盤往上走時，布局成本會增加
當大盤往下走時，布局成本會相對較低
有沒有發現一件事？
上漲的話，對ETF淨值有利，反應在資本利得。
下跌的話，ETF淨值會變少，反應在未來的資本利得（殖利率會增加）
你覺得會有什麼改變嗎？
我現在打算每天買一張，買到預算用完或達到預期的張數。
我現在布局的點位很明顯是由高點向下布局，你覺得929未來會不會反彈呢？如果會，那就回答這題的答案囉。
回到你投資00929初心，是為了股息還是資本利得？如果為了資本利得短期確實要擔心一下；如果為了股息，你現在應該要開心。
Q：關於這40支成分股短期間看起來也不便宜呢！
A：投資要看長期不是看短期哦，如果這些成分股還算高殖利率股，現在的股價算高嗎？這可以研究一下。
我剛查了前三大成分股至9/26的殖利率：
矽創（8016）：7.9%
聯發科（2454）：10.31%
健鼎（3044）：3.81%
京元電子（2449）：4.54%
新普（6121）：8.23%
結論
當規模變大，成分股下跌，買的是相對低的價格，成分股殖利率變高。當然，你也可以說現在929賣壓，股價下跌，成分股也下跌變負負循環，看投資的人怎麼解讀。
但，可以思考一個問題，這些成分股有多少機率因為一檔ETF造成股價大漲大跌？如果是很多檔ETF就有較高機會。
也可以再進一步思考，現在只有單一ETF跌還是多數ETF都跌？
回到投資的初衷，你投資是為了什麼？
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