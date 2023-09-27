美債殖利率創新高、價差誘人！00933B月配息+收益平準金…15元超低入手價

根據美國聯準會決策顯示，央行利率可能在今年再升一次後，便會進入暫停加息並維持一段時間不降息的情況，法人預期，聯準會將視通膨狀況決定是否進入降息循環，由於巿場投資人對全球經濟維持成長、通膨長期保持在高水準的預期心理，讓美國公債殖利率 25 日衝上 16 年高，美元指數也攀抵 3 月來最高，同步債券價格下跌看不到盡頭，但隨著近期通貨膨脹趨緩 、FOMC釋出訊號升息即將邁入尾聲，許多投資人都在問：「債券的投資機會是否已經到來？」

FOMC會議：升息如爬樓梯、降息如溜滑梯

根據聯準會給出的市場訊息，官員們認為 2024 美國經濟將要朝著經濟軟著陸前進，但為了達到這樣的目標，聯準會必須持續的、嚴格的緊縮貨幣政策，回顧過往歷史上控制通膨失敗的原因，其實大部分都指向 FED 過早放鬆。

而從 FedWatch 顯示的數據來看，市場確實也認為現在的利率已經夠高，聯準會將在 11 月按兵不動，儘管年底前還有一碼升息機會，但也將是升息循環的最後一舞，若按照歷史經驗來看，「升息如爬樓梯一格一格往上，但降息會是溜滑梯，速度會很快」長天期美債殖利率通常會在聯準會升息尾聲觸頂回落，未來進入降息循環，將有機率坐收高殖利率與價差雙重利。

美債 ETF 生力軍夯 00933B、00931B

近期統一投信與國泰投信接續推出的 00931B 與 00933B 接續上市，前者剛上市就突破百億規模，後者則挾帶著最親民公司債稱號，發行價 15 元讓投資人輕鬆投資債券。

費用比較：

00933B 經理費加保管費加總起來費用率約為0.3% 00931B 經理費加保管費加總起來費用率約為0.14%

與市場上同類型的債券基金產品投資成本大多要 1% 以上相比，費用率相對較合理。

成分股組成：

00933B 的成分債券發行銀行涵蓋許多大型機構，例如：摩根大通 、美國銀行、富國銀行、高盛集團和花旗集團。皆屬於 A3/A-/A- 以上的信用評等，若說真的要發生風險，機率確實不高。 00931B ETF 的特色在於持有標的幾乎全數為信評等級Aaa政府債，而該等級政府債顧名思義，是由體質良好的政府所發行債券，長期平均違約率接近零，只須注意價格走勢與利率高度連動，投資人在享有高殖利率時，也要關注聯準會動向，升息停止或是降息將給債券帶來更大的價差空間。

說到底，美國公債(00931B)是由世界第一經濟體美國為擔保對象，而撐過雷曼兄弟倒閉、甚至是今年的全美中小銀行風暴，這些歷史悠久的大型金融機構(00933B)也一次又一次證明，自己在面對系統內外風險的抗打能力，投資人幾乎可視兩者為無風險資產，更是全球資金配置固定收益資產的基本標配，而台灣投資人想跨足美債，利用債券ETF是最方便的選擇。

升息尾 00933B、00931B 殖利率、價差誘人

相對於高股息ETF，債券ETF領的是債息，只要發債國家或是企業不違約，都會每期固定支付債息，但不像股票股利，債券的利息是固定的，換言之影響債券殖利率的是債券價格本身的變化，如今正值升息末端，債券價格被壓抑，甚至還在破底，那相對殖利率就高，投資人可以輕鬆估算多少殖利率值得自己投資。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人-鍾郁婕表示：以國泰10Y+金融債ETF(00933B)為例，其追蹤指數平均有效存續期間近12年，而越長天期債券對利率越敏感，也就是說，存續期間越長的債券，越能受惠於聯準會降息的利多，當利率下降1%，債券價格有機會上升約12%。

簡單來說，投資人可以注意一點，那就是長期來看「利率終將均質回歸」的觀念，長期利率必然不會僵化在高點，聯準會終究要在某個時間點進行降息，如今已經可以看到停止升息的時間點越來越近，債券殖利率的高點也就在不遠處，甚至早已比銀行利率高，若在 1 年內轉入降息循環，短時間內要找到風險偏低、勝率高的ETF，美國政府債與金融債券，或許可以是投資人可以持續關注的重點。

國際公債 ETF

就歷史經驗而言，通膨趨緩，升息週期來到尾聲，美國國債的表現肯定是無庸置疑的，而就算是投資等級的公司債，放到最壞的硬著陸環境下去看，國債殖利率下降的幅度往往還是會比信用利差放寬的幅度更大，所以美國國債、投資債在未來停止升息或是降息的環境是正報酬的機會非常高，這也是如今00931B、00933B的可能優勢所在，投資人可以將目光鎖定在這類債券商品與總經循環的時程上。當然，如果不想投資台股債券ETF，也可以觀察以下三檔國際ETF的變化：

1.iShares美國公債 ETF

追蹤指數: 該基金的目標是跟蹤ICE U.S. Treasury CoreBond Index的表現，這是一個代表美國國債市場的指數。 標的: 基金持有的投資標的主要是美國國債，這些國債是由美國聯邦政府發行的債券，被視為低風險的投資工具。 特性: I Shares美國公債 ETF提供投資者一種便利的方式來獲取美國國債市場的投資回報，同時也能夠分散投資風險。

2.iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF

追蹤指數: 該基金的目標是跟蹤iBoxx Liquid Investment Grade Index的表現，這是一個衡量美國投資等級公司債券市場的指數。 標的: 基金持有的投資標的主要是美國的投資等級公司債券，這些債券是由具有良好信用評級的公司發行的，被認為是相對較低風險的債券。 特性: iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF提供投資者一種投資於美國投資等級公司債券市場的方式，同時也能夠分散投資風險。

3.Vanguard VGLT ETF

特色：100%投資美國公債。在股市空頭時具有較強的避險效果，平均存續期間23.8年 追蹤指數：彭博巴克萊美國長期公債指數 內扣費用0.04%

原文出處：升息末高殖利率！00933B、00931B兩檔債券ETF：超低價入手價！

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