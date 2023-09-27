她執行00929每天買一張直到沒錢！ 投資法曝光：用「緣分」設定進場價格不糾結
怕你們以為被我放鴿子了；呵呵，我還在哦，我還跟你們在一起。
我說過會每日一買，買到足夠張數或錢花完了，就不買...
26日成交二張，自從上次PO一張一路在追高價的好笑圖後，我決定就用看盤當下的價格往下設低一點的買價，我的實驗是想用每日一買來看之後的均價及獲利，目標就是每天買一張。
我們無法得知當天的最低價，所以我就當做每次打開手機看盤的那個價位，就是緣份價，這樣想就不會糾結在一定要買在當日低價。
目前累計21張
均價17.29元
報酬來到負數-0.1％
問我擔不擔心？我不會耶，投資前一定要清楚為什麼投資，這很重要！知道原因後，當它價格下跌很多，反而會想進場。
問我會不會不爽？當然會啊！
買在18.33元，一下買3張之後從高點一路布局下來多少會不爽；但就要再持續往下布局，均價才會再拉低嘛。
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