台股弱…更要存與大盤連動性高的ETF？ 專家：00922低門檻、單一個股上限30％

存100張市值型ETF的關鍵是門檻

「一張太貴要存很久才有」與「喜歡持有很多張的感覺」，這都是很多粉絲常常給阿格力的投資心得回饋，對於喜歡的ETF或個股，非常多人會被單張價格所影響。雖然投入的標的才是決定報酬的關鍵，而非張數，但如果能張數夠多也是一種成就感，而且想週轉現金時比較好拆賣，也容易達成百張存股里程碑。

國泰台灣領袖50（00922）就是這類朋友可以多加關注的，先說一張大約1.6萬台幣就買得到，然後他是台股大盤市值型的ETF，你印象中的市值型ETF應該一張要十萬以上吧？所以如果是想要累積張數才有成就感的朋友，那00922是一定要研究的，而且它即將在10月份宣佈第一次的配息。

00922的選股是從MSCI台灣指數（大家常聽到的摩台），這個外資投資台股的指標來篩選，接著00922再根據公司是否有獲利、以及在低碳轉型趨勢上的著墨選出50檔市值成分股，很清楚有考慮ESG趨勢。

不過說實話，張數多如果績效差也沒用，進一步檢視00922追蹤的MSCI台灣領袖50指數在2013/11/26~2023/8/31之間繳出219.14％含息報酬率，對比同期台灣50指數的215.67％以及台灣加權指數的193.08％含息報酬率都還要高。更重要的是如果把波動度一起計算，承擔同風險下的報酬也是最高。

為什麼能有這樣的成績呢？其實邏輯上很好理解，你會去著墨ESG的公司除了遠見以外，其實就是有獲利才更有餘力去注重！實際上把00922所追蹤的MSCI台灣領袖50指數與加權股價指數對比，會發現2022Q1以來的成分股ROE也是比較高，巴菲特最注重的財務指標如果能優秀，自然報酬較好就一點都不意外。

配息的部分，每年兩次除息分別在3與10月。市值型ETF的主菜其實是資本利得，但如果指數股利率也比較高，何樂不為？所以幫大家看了00922所追蹤的MSCI台灣領袖50指數對比台灣50指數與台灣加權股價指數，在2022年的股利率5.22％是高於另外兩大指數，顯見低碳轉型有努力的企業，照顧股東也是不遺餘力！

總結來說，阿格力覺得00922在市值型ETF中除了低門檻好入手以及低碳公司的高ROE表現外，對單一個股有30％上限的規定很好，這樣台積電的佔比就跟原始大盤中的佔比接近，與大盤的連動性也會較高。近期台灣的指數疲弱，以長期來看，市值型ETF就是要在盤不好的時候才更具吸引力，不是嗎？

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