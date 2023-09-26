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00919規模超車00713！單月狂增266億成第四大高股息ETF…連兩季配發0.54元

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

00919單月規模狂增266億！

Hello大家好，我是知美。

00919群益台灣精選高息，單月基金資產價值猛增266億。

2023年8月25日，基金資產價值158億

2023年9月25日，基金資產價值425億

目前已經順利超車，00713元大台灣高息低波，成為台股高股息ETF規模第四大。

近兩季連續配發兩次0.54元現金股利，表現亮眼同時，規模、受益人數不斷往上增加。

0056+00878+00919 V.S 00929；高股息戰爭真的是越來越激烈。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 季配息 月配息 收益平準金

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