00919規模超車00713！單月狂增266億成第四大高股息ETF…連兩季配發0.54元
00919單月規模狂增266億！
Hello大家好，我是知美。
00919群益台灣精選高息，單月基金資產價值猛增266億。
2023年8月25日，基金資產價值158億
2023年9月25日，基金資產價值425億
目前已經順利超車，00713元大台灣高息低波，成為台股高股息ETF規模第四大。
近兩季連續配發兩次0.54元現金股利，表現亮眼同時，規模、受益人數不斷往上增加。
0056+00878+00919 V.S 00929；高股息戰爭真的是越來越激烈。
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