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00919股價贏過00878…是因為AI的關係？網卻搖頭：對手應該是00713

聯合新聞網／ 綜合報導
台股25日反彈走高，收盤指數16452.23點。 圖／聯合報系資料照
台股25日反彈走高，收盤指數16452.23點。 圖／聯合報系資料照

台股25日反彈走高，收盤指數16452.23點，上漲107.75點、漲幅0.66%，成交金額2,104.14億元，強勢族群AI概念股回升反彈。不過近期AI股表現不佳，拖累國泰永續高股息（00878）股價，反而被台灣精選高息（00919）超車。但PTT網友指出，00919的對手是00713。

權王台積電（2330）上周零股交易量擠下蟬聯三個月餘的國泰永續高股息，成為上周零股交易冠軍。根據CMoney統計，上周新增入列一周熱門零股前十強標的有富邦台50、元大台灣高息低波、元大美債20年，其餘為台積電、復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大台灣50、元大高股息、緯創，十檔標的交易量達1,000萬至199萬股不等，包含八檔ETF與二檔個股。

一名網友在PTT發文指出，00878遭AI股拖累，股價、季配息都輸給00919。股市專家陳重銘表示，00919是有底氣喊出「穩定季配息」，投資人也要特別留意成分股的填息能力。

然而其他網友卻不以為然留言「配多一點，這樣大家才會買，早就賣的專家，靠著台積電的股利整天叫人買高股息」、「比錯了，00919的對手是00713，都是36912除息」、「漲了我剛好都有，跌了，我前幾天就賣了」、「最近幾個月ETF的業配文有夠多」、「不buy教主」。

還有人留言「最近都在跌投資收益還有2.76？」、「靠賣書賺到一年 500萬股利」、「怎麼又是這咖」、「這咖叫專家，那股版所有人都是了」、「凡哥子孫，存股金融，高股息債券etf 、正2逐出家門」。

00713元大台灣高息低波 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 AI

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