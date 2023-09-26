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00934又一檔「月配息ETF」！網酸：高股息滿天飛…成韭菜製造機
中國信託投信將推出首檔台股「純」高股息月配ETF中信成長高股息（00934），預計將於10月16日至18日募集。PTT網友討論，成長型公司會讓散戶買單，撐盤型ETF能救台股，「跌不下去萬五」，然而也有人指出，這檔標的沒有平準金機制，月月配有難度，狠酸「投信掌握財富密碼，韭菜製造機」。
中信成長高股息（00934）精選台灣上市上櫃市值前200大或前300大但近三年平均殖利率前50名，且符合近三個月日平均成交額2,000萬以上的50檔高股息股票，指數成分股於每年4月及9月進行調整。此外，中信成長高股息（00934）亦將歷史填息能力前50%優先選入50檔成分股。
一名網友在PTT發文表示，許多投資人選擇ETF達到「月月配息」的目的，高股息屬於成熟的公司，兼顧股息年年增加的成長特性，就會讓散戶買單，台股也就跌不下去萬五，他認為，在現在股市下跌之際，撐盤型ETF越多越能救台股。
其他網友卻紛紛留言「韭菜製造機」、「笑死每個都月配息，真好騙」、「看來銀行跟投信發現財富密碼了，高股息etf，反正只要有掛高股息，隨便募都能不少錢」、「etf比公司還多家是三小」、「下一個ETF : 日日配息ETF」、「沒平準金是要怎麼月月配」、「高股息再買也就那些公司啊，需要這麼多檔？」
還有人留言「沒平準金也想月月配？是要賣給誰？」、「ETF元年」、「ETF發行越多，機構效應未來會越明顯」、「高股息之亂」、「沒有平準金啦，金管會開始管了」、「坐等高股息週週配」、「過半年會出週配，再過半年會出日配，再過1年出盤中配」、「最多三年風潮就會過去」、「越來越有老鼠會的感覺了」。
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