00929月領1至10萬元配息需多少成本？ 他整理出「每月加薪表」
00929 超狂月配10萬加薪表！
Hello大家好，我是知美。
00929復華台灣科技優息，9月除息以來面臨嚴重大貼息；不少觀眾朋友瘋喊：終於可以進場撿便宜。
知美不知道現在適不適合買進？但是替大家整理出，00929月領1~10萬超狂加薪表，採用9/22收盤價格計算，給大家當作參考：
想要月配1萬，年配12萬
需要持有90.91張，總成本158萬5455元
想要月配10萬，年配120萬
需要持有909.10張，總成本1585萬4546元
以上單年度現金股利，採用”近一次現金股利乘「ETF年度配息次數」計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。
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