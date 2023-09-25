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00929月領1至10萬元配息需多少成本？ 他整理出「每月加薪表」

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

00929　超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息，9月除息以來面臨嚴重大貼息；不少觀眾朋友瘋喊：終於可以進場撿便宜。

知美不知道現在適不適合買進？但是替大家整理出，00929月領1~10萬超狂加薪表，採用9/22收盤價格計算，給大家當作參考：

想要月配1萬，年配12萬

需要持有90.91張，總成本158萬5455元

想要月配10萬，年配120萬

需要持有909.10張，總成本1585萬4546元

以上單年度現金股利，採用”近一次現金股利乘「ETF年度配息次數」計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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