股市連跌四天怎辦？他提點「出場策略是什麼」：若0056跌到理想價會幫女兒補部位

投資隨記158_連跌四天了，怎麼辦？

昨天，突然接到了朋友A君的訊息，線上聊了一下。

以對話的方式，

把這段帶著他思考大跌後的出場策略整理了一下：

A：喂，最近你在忙什麼？

我：我在打勇者鬥惡龍10代Offline，這片很厲害喔~~

A：阿？你沒在忙投資？大盤連跌四天了，你不知道嗎？

我：不知道，我平常沒在看盤看新聞。

A：現在跌了600點，你覺得會再跌嗎？

我：不知道，我一直在打電動，剛剛聽你說才知道跌了這麼多…現在大盤多少阿？

A：現在1萬6啦，我在7、8月時買了一些，現在已經跌了一大段，我有點睡不著，怎麼辦？

我：你的出場策略是什麼？條件達到了嗎？

A：什麼出場策略？

我：（忍住不要吐血…）呃…就是你進場之後，什麼時候才要出場，通常分為兩種，一個是賺夠了離場停利，另一個是賠夠了離場停損，你的停利與停損條件是什麼？

A：呃…我沒想過這件事…只想要賺了就走，沒賺就當存股這樣，現在怎麼辦？

我：那我建議你現在可以好好的想一下了…也建議如果是做價差，就價差出場，千萬別做出那種「當沖單變短單、短單變長單、長單變存股單、存股單變停損單」的事阿~~

A：想什麼？

我：簡單的來說，你怎麼進場，就該怎麼出場。如果你是基本面進場，那就基本面出場。技術面進場，就技術面出場。你當初是為什麼買這檔股票的？

A：我看新聞說近期這檔很夯，PTT也很多人在討論，所以就買了…

我：（對穿腸吐血…又一個看新聞聽人說就買的…）。好，那如果你是不知道自己為什麼買它，只知道是想做價差的話，我會建議你現在去想兩個問題：「你想賺多少？」「你能接受賠多少？」

A：我想多賺一點，然後少賠一點。

我：…可以用個比較明確的數字嗎？像是賺2%、5%、10%、20%…哪個是你想要的? 以及賠多少，2%、5%、10%、20%是你受的了的？趕快確認這個，才會知道自己接下來要怎麼做。

A：這個我要想一下…

我：如果現在大盤大跌，你的部位也跌了一段，那我建議先不用去想要賺多少，你先去想你可以接受賠多少？賠5%你可以嗎？可以，好。那賠10%可以嗎？有點動搖，好。那賠15%你可以嗎？受不了了？那我覺得15%的損失就可以設定成你的停損點。

A：阿…只是股票如果停損賣掉我會很心痛，放著不賣，他有一天一定會再漲回來吧？

我：呃…痛是一定的，我自己對這種停損的痛，會形容成「鈍刀刮骨」的痛，但是痛過後，至少可以降低損失，把資金先拿回來，留得青山在，未來不怕沒柴燒阿~至於它未來是否「一定」會再漲回來…我建議你上網搜尋一下宏達電、國巨…看一下他們的故事後，再來思考看看，你投資的部位，「一定」會再漲回來的可能性…

A：…我好煩，現在該怎麼辦？

我：大跌下，你會焦慮，是因為你不知道你在做什麼。所以為了解決這個大跌下的情緒，我的建議是：你要嘛選擇長痛，繼續焦慮，看股票能跌到哪邊，以及賭未來是否能夠再漲回來。要嘛選擇短痛，趕快把當初在進場前設定的停利停損條件訂出來，並在策略訂好後，照表操課，這樣就可以降低焦慮，並在條件達成時先把資金抽回來，做為未來東山再起的準備。一個長痛，一個短痛，看你要選哪一個了…

A：…我要再想一下了

我：好好的思考，依照自己想賺多少以及能賠多少的接受程度，訂出自己的出場策略後，照表操課。才不會在這種大跌或是之前大漲時，一直陷入那種「捏怕死，放驚飛」（台語）的情緒中，也才能夠把自己的心安下來，在市場上穩穩的賺自己能賺的喔~

A：好，我知道了，那你呢? 你接下來要做什麼？

我：因為知道了這陣子大跌，我要來看看0056有沒有跌到我要的價格，趕快再幫女兒補個部位，年底再參加一次收益分配。其它的，就跟平常一樣，每天打電動陪老婆小孩而已，那個勇者鬥惡龍10代Offline版已打了100個多小時，真的好玩，希望能夠趕快全破，我還有八方旅人2以及一堆遊戲還在等著我玩阿~~

我不知道股災何時會來，但我知道它總有一天會來，我只能用上面的思維做好停利與停損的出場策略，以備在股災發生時，得以不受情緒所困，照表操課，做出應變。 希望上面這段對話，能夠幫助到，跟A君一樣，在這段大盤連跌幾天後，陷入焦慮的朋友們。 一起加油！！

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