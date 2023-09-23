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00929綠一禮拜…股價跌掉4％多！最新合理價格曝：年化配息維持7至8％水準

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

00929有史以來最「綠」的一週

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息

2023年9月15日，收盤價格18.30元

2023年9月19日，除息現金股利0.11元

2023年9月22日，收盤價格17.44元

短短一個禮拜，帳面價格下跌4.70%；扣除已除息現金股利0.11元，帳面價格下跌4.12%。

00929目前價格是否合理？（採用現金股利0.11元計算）

5%以下年化配息率，價格區間26.40元以上

5%~6%年化配息率，價格區間22.00~26.40元

6%~7%年化配息率，價格區間18.85~22.00元

7%~8%年化配息率，價格區間16.50~18.85元

8%~9%年化配息率，價格區間14.66~16.50元

9%以上年化配息率，價格區間14.66元以下

00929目前價格17.44元，年化配息率依舊維持7至8%高水準！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金

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