00929綠一禮拜…股價跌掉4％多！最新合理價格曝：年化配息維持7至8％水準

2023年全球股市邁入新格局，如今台股迎向傳統「金九銀十」旺季，緊接著聯準會會議也將登場，市場無不聚焦「升息尾聲」與「高股息收益」兩大重點，近期更有復華台灣科技優息(00929)，連續三個月配出 0.11 元、預估年化殖利率達7%，但在00929之外，有沒有同樣月配高股息還能分散風險的標的存在? 能夠比肩 00929 嗎？今天一次看明白！

2023-09-23 11:00