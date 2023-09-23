00929綠一禮拜…股價跌掉4％多！最新合理價格曝：年化配息維持7至8％水準
00929有史以來最「綠」的一週
Hello大家好，我是知美。
00929復華台灣科技優息
2023年9月15日，收盤價格18.30元
2023年9月19日，除息現金股利0.11元
2023年9月22日，收盤價格17.44元
短短一個禮拜，帳面價格下跌4.70%；扣除已除息現金股利0.11元，帳面價格下跌4.12%。
00929目前價格是否合理？（採用現金股利0.11元計算）
5%以下年化配息率，價格區間26.40元以上
5%~6%年化配息率，價格區間22.00~26.40元
6%~7%年化配息率，價格區間18.85~22.00元
7%~8%年化配息率，價格區間16.50~18.85元
8%~9%年化配息率，價格區間14.66~16.50元
9%以上年化配息率，價格區間14.66元以下
00929目前價格17.44元，年化配息率依舊維持7至8%高水準！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言