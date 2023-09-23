比肩00929甚至取代？「這商品」同樣每月高配息…風險還更分散！

2023年全球股市邁入新格局，如今台股迎向傳統「金九銀十」旺季，緊接著聯準會會議也將登場，市場無不聚焦「升息尾聲」與「高股息收益」兩大重點，近期更有復華台灣科技優息(00929)，連續三個月配出 0.11 元、預估年化殖利率達7%，但在00929之外，有沒有同樣月配高股息還能分散風險的標的存在? 能夠比肩 00929 嗎？今天一次看明白！

掌握趨勢：AI概念股多如繁星

8月23日備受關注的輝達（NVIDIA）盤後公布第2季財報亮眼，毛利率突破七成，執行長黃仁勳明確說明：「一個新的運算時代已經展開，全世界的公司正從通用型電腦，轉型為高速及生成式AI」，更對第3季預估再成長到160億美元，毛利率將更上一層樓。

而若觀察整個產業發展順序，投資人可區分出兩塊差異，「訓練建構」、「推論運算」，前者圍繞建構核心AI伺服器，例如輝達的H系列就是發展建構好伺服器環境，而黃仁勳曾提到未來企業若能普及伺服器L40S，則會往推論運算前進，例如特斯拉邊緣運算等等應用在車用 AI 人工智慧領域。

而在輝達之外，他的競爭對手也不斷努力進步，最近，Google在2023年的谷歌大會上推出了全新一代生成式AI晶片，稱為「Google Cloud TPU v5e」。這款晶片專為應對龐大模型而設計，不僅在成本上有了明顯的改進，同時也提供了高達兩倍的訓練性能和2.5倍的推理性能，而且價格還能保持不變。

高息成長存基金 滾雪球理論是關鍵

近期美債殖利率攀升，致使美股承壓，連帶影響台股走勢，雖然長線人工智慧仍將持續帶動產業升級及獲利提升，但是否有科技股之外值得投資人多元關注的趨勢方向呢？

首先投資首重分散風險、配息、選股策略，00929嚴格篩選基本面條件，不怕選入景氣循環股，但在配息上則必須要注意，00929雖連續三個月配出0.11元，可初生之犢樣本數仍少，未來能否保證有這樣的高配息還是未知數，關鍵仍在長期穩定的報酬率與配息上。

所以對投資人來說，選擇基金的第一重點不能只關注配息高低，還有面對市場多空循環，能不能給予長期穩定報酬率以及分散配置資產，概念就像「滾雪球」理論，隨著雪花越來越多，時間複利將帶來豐厚的報酬，擴大錢滾錢的效益。

瑞聯UBAM全球增益策略債券基金 (美元)

有別於傳統高收益債券投資策略，普遍投資於個別非投資等級公司債，瑞聯UBAM全球增益策略債券基金藉由投資美國和歐洲高收益債CDS指數參與高收益債券市場，不但有好的流動性，也能讓投資人透過COS指數輕鬆評估債券組合信用風險。

特色一、降低利率風險與月月配高殖利率

由於該基金選擇的債券到期日較近，在特性上對未來利率波動敏感性較低，從而減少基金因利率上升而面臨的下跌風險，尤其在全球市場即將邁入停止升息的階段，目前債券殖利率已接近9.52%，甚至比00929還高。

資料整理：好好證券

特色二、較佳的透明度降低個別持債對於投資組合的影響

基金必須足夠透明，投資者才能更好地了解基金持有的內容，該基金每月更新持股報告，良好的透明度有助於投資人檢視投資組合產生的風險。

特色三、較佳的流動性

能夠冠上高收益債COS指數通常都會具有較好流動性，這些債券在市場上更容易買賣，有助於基金在市場波動時調整其投資組合，減少由債券買賣價差擴大而對投資組合造成的影響。

富邦台美雙星多重資產基金-B類型

富邦台美雙星多重資產基金為一檔布局在台美（成熟+新興）兩大主流市場的基金，並透過（成長股+收益資產）雙資產配置達到收益多元化。

特色一、聚焦台美兩大市場多重資產

該基金經理人薛博升指出，下半年仍持續看好美台成長股第三季的表現，配置皆會集中在AI領域相關，美國股票配置上，則持股持續集中於AI概念及雲端供應商，從成分股來看也可以發現，該基金不只投資於龍頭AI企業如輝達、微軟同時也買進人氣高的ETF與掩護性買權ETF，多元分配資產於不同商品，達到避險維持績效的效果。

特色二、月月配高殖利率

與00929一樣，該基金也採取月月配的策略，提供投資人穩定的現金流，同時可以發現從該基金公開發售後，已經連續四個月配息率達到7%以上，近幾個月還有持續上升的跡象，值得投資人關注。

資料整理：好好證券

施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)AX-月配固定(新台幣)

特色一、產業分布具備防守性

從成分股看，其實就可以發現施羅德這檔基金與上述兩檔基金不同的地方，該基金有較多持股分布於生活必須類的產業中，例如全球知名輪胎企業馬牌、製藥公司GSK、法國電信公司橘色等，這在面對景氣循環低谷或是金融風險時能夠起到相對好的防守性，畢竟民以食為天，手機可以不買但不能不生活、看病對吧。

特色二、連續8年配息率達7%以上

月配息特色在能於持續提供穩定現金流，但這也把雙面刃，能做到持續穩定配息，才能稱為是真正的月配息，施羅德該基金已經連續八年配息率達7%，是經歷過全球景氣多空循環的挑戰還能繳出成績單的學生。

主動型基金能取代 00929 嗎？

結論先行答案是「不能」，應該說主動型基金與被動型基金在性質上仍有不同，前者在基金團隊主動操作下具有超越大盤績效的潛力，後者則以追蹤指數做為績效準則，兩者強硬做比較是有失公平的，但回頭來看，投資人仍能針對基金主打特性去做觀察，例如月配息的特性，首重的是「持續」、「穩定」的配息，要能在瞬息萬變的投資市場，能夠始終屹立不搖不出局才是最好的結果。

總歸來說，台灣投資人對主被動基金的熱情有目共睹，券商也不斷推出新商品吸引投資人目光，投資人可以根據自身需求策略，平均分配到配息及資本利得上，在分散產業風險時還能打造月領息優勢，提供穩定現金流讓被動收入不斷長大。

00929 VS 主動基金比較表格

原文出處：比肩00929？這幾檔基金不只月配息高還能分散風險布局世界