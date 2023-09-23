她買00929自嘲「標準散戶追高價」：本還以為週五能撿到便宜價…但並沒有
看到這樣的下單方式，我自己都想笑，越下越高，標準的散戶追高價...
最近想實驗每天至少買一張，買到預算用完或是達到目標張數，看最後結果怎麼樣，到時再跟大家分享。
目前累計18張，均價17.26元，報酬剩0.7%
22日實在有夠抗跌，本來以為會撿到便宜，結果「並、沒、有」！
這讓我想到一則撿石頭的寓言故事，有一位男子在路上看到漂亮的石頭，但一直不撿總覺得會再有更漂亮的石頭出現，結果一直錯失美麗石頭，最後隨便撿一顆，你也有這樣的症狀嗎？
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