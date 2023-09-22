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00929除息後連跌三天…該先賣保本？ 專家提ETF「3關鍵」：別傻！規模不降反增

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

00929連跌三天，先閃一趟？別傻！想通這個再動手

自00929自9/19除息後收到大盤影響連跌三天，但是規模不降反增，三天規模再增加15億達到755億，一步一步穩定往800億大關錢進。

因為從6月掛牌以來，股價一路走上18元，00929優異表現讓投資人太深刻。然而這三天的回檔也引發許多的討論，非常多人問老師「00929會不會泡沫化？」、「這三天跌好多，要先賣嗎？」。

相比於台積電從558(9/15)跌到527(9/21)，跌幅為5.6%；00929的跌幅為4.5%(還原除息)，也比台積電輕微。所以也有網友開心的表示：「空軍送禮物了」、「之前股價太貴了、快回到15塊讓我存股」。

高股息ETF的重點是便宜，除息後股價下修其實是好事，我反而喜歡除息後買進！

ETF是持有一籃子的股票，所以隨著大盤上下波動很正常；會漲就會跌，跌完就會漲。

重點還是要先看清楚這幾天大盤下跌的原因是甚麼？昨天聯準會暗示未來利率可能還有高點，一段話讓今天全球股市趴倒一片，大家都跌誰可以躲得過？所以好的股票趁這個時候修正，之後反而更有機會再漲。

周四00929下跌1.75%，稍微超過大盤下跌的1.32%。主要原因還是過去3個月，00929的漲幅已經太高，所以隨著大盤回檔做修正。00929上市以來每月都配發0.11元股利，算是很穩定，所以當股價下跌時，殖利率也會跟著往上。請記住，高股息ETF買便宜，絕對會勝過買在貴的時候。

投資的概念很簡單，就是靠好公司幫我賺錢，高股息ETF就是持有一籃子的好公司。存股就是在打造長期飯票，有三大關鍵：

1.配息穩定：長期飯票的關鍵在於「穩定」，00929在每年六月確認當年度成分股可收取股利總額後，就採平滑化策略，使每個月份配息金額維持穩定水平。

2.張數多：每月配0.11元，持有1張只能領到110元，但是100張就能夠月領1.1萬元。高股息ETF就是要張數多，「長期飯票」才會有感覺。

3.成本低：長期存股的過程中，股價一定會隨著大盤而高低起伏，當股災下跌時不要恐慌喔，因為00929分散到40檔績優的電子股，絕對不會同時倒閉變壁紙。股災其實是撿便宜的好時機，可以幫你降低持股的成本。只要你的成本越低，相對的殖利率就越高。

小提醒：投資理財應量力而為，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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