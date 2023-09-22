00929月領30K超過基本工資…需多少成本？ 他估算：股價18.3要272張左右
00929月領3萬存幾張？
Hello大家好，我是知美。
台灣基本工資繼續調漲，2024年1月1日起，基本時薪將從176元調到183元，基本工資將從2萬6400元調到2萬7470元，想要依靠月月領息超越基本工資可能嗎？
全台首檔月配高股息ETF，00929復華台灣科技優息，目前已經連續三個月，配發0.11元現金股利。
想要挑戰每月配息3萬元，需要持有幾張才有機會達成呢？
3萬元除上110元 = 272.73張，利用9月15日收盤價格18.30元計算，所需總成本約499萬910元
小提醒：以上計算採用00929歷史配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額
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