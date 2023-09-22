00929月領30K超過基本工資…需多少成本？ 他估算：股價18.3要272張左右

前面幾期，筆者陸續寫了有關高配息金融商品（主要以最近投資人爆買的高配息ETF為主）的投資錯誤迷思。之後，就收到一位正在進行退休規劃的讀者來信，談到她之所以投資高配息商品的無奈心情…

2023-09-22 05:00