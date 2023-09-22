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下跌卻買爆元大台灣50正2？ 他曝「停損停利點」！遭酸太早進場

聯合新聞網／ 綜合報導
台股21日開低走低。本報資料照片 許瑋珂
台股21日開低走低。本報資料照片 許瑋珂

台股21日開低走低，盤中最低一度達16300.54點，終場收16316.67點，下跌218.08點，跌幅1.31%。有網友趁機投資元大台灣50正2，他分享自己的停損及停利點，卻被其他人狠酸「這什麼操作？」還有人認為他進場時機過早，直言「才剛開始跌，別急著入場」。

台股21日下跌超過200點，台積電（2330）開低走低，早盤以530元開出，終場收527元，下跌8元，跌幅1.49%，創5月24日以來新低。

一名網友在PTT發文表示，他「做多」元大台灣50正2，趁機買進一張持股、股價127.5元，並計劃未來大盤每跌150點再買一張、台股跌破萬五開啟「倍倍買法」，每跌150點買兩張，停損點為12682、停利點16900。

然而不少人認為他的操作不適當，紛紛留言「才剛破線就買喔？不再等等嗎」、「台灣50正2誰在停損的」、「殺到萬二停損，是認為會直奔6000點以下嗎？」、「GG破前低了，根本不急著買，除非存低檔績優股」、「假設萬8是高點，萬2是低點那起碼萬5才是中間，現在買不會有點早嗎」、「正2停損什麼？不過我買00675L就是」。

還有人說「跌到萬二停損是什麼操作？這種玩法別買正二了」、「停什麼損？這種下法就是要無限抄底，勝率才高吧」、「冒著4000點停損的風險就為了400點的獲利？」、「太早了吧？才剛破欸」、「停損設很寬，停利設很窄」。

不過也有人力挺他留言「長期無腦買正2很難輸的，前提是要承受波動」、「今天我也有買正2，再跌再買」、「今天已經進場，要跌也不可能」。

台股 大盤 00631L元大台灣50正2 0050元大台灣50 ETF

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