00933B同時具備「月配息+收益平準金」！股添樂：可能是債券ETF的明日之星

最近台灣要出現第4檔月配息ETF了，是一檔債券型ETF。

這檔代號「00933B」，名為「國泰10Y+金融債」的ETF，顧名思義投資的是10年期以上的金融債。

看了基本介紹，我幫大家總結3個特點：

1. 發行價15塊 2. 具收益平準金機制 3. 費用率0.26%(規模150億以上)

從設計角度觀察，債券型ETF通常是沒有平準金機制的，而00933B具備平準金，所以也是目前唯一同時具備「月配+收益平準金」的債券型ETF，代表它在配息表現上會更平穩。

另外費用率在投資級公司債當中也是第一梯隊，加上15塊的發行價，可說是十足面向散戶投資人的商品，而且非常有誠意。我認為它有可能是下一檔債券ETF的明星商品。

不過站在投資人的角度，配息穩定、價格親民、費用便宜其實都是其次，大家最關心的，還是買它能不能賺錢？

我的看法，這檔ETF買的是投資級別以上的金融債，像美銀、大摩小摩、高盛、花旗這些，一般也都是大公司在做資產配置會買的，屬於非常穩定的類型。尤其現在這些金融債殖利率已經來到5.5%左右，算是非常甜的水平。

領息是沒問題，但你要靠它大賺就比較難，因為這關係到國際利率水平，如果降息才有機會出現比較大的價差空間。而現在往後看，究竟哪個時間點要降息？恐怕連聯準會主席鮑威爾自己都不知道。

所以針對這檔ETF，我們可以給出幾種模擬情境：

1.國際利率↑：領債息賠價差 2.國際利率→：領債息 3.國際利率↓：領債息賺價差

如果你覺得1發生的機率比較大，都看到這裡了，起碼點個讚再走；

如果你覺得2發生的機率比較大，比較一下你現現有部位的配息加上未來預期的價差能不能到6%？遲疑了，就撥一點部位來買這檔；

如果你覺得3發生的機率比較大，我建議先去看一下國際新聞、還是鮑威爾、葉倫阿姨的談話，你這顯然是有點兒活在平行時空的症頭。

要我認為，我看是選項2的機率高一點。

總結來說，這檔ETF算是非常適合作為保守型資產配置的債券型商品，不過現在還沒上市，募集時間是下週的9/25~9/28。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。