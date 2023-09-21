00933B同時具備「月配息+收益平準金」！股添樂：可能是債券ETF的明日之星
最近台灣要出現第4檔月配息ETF了，是一檔債券型ETF。
這檔代號「00933B」，名為「國泰10Y+金融債」的ETF，顧名思義投資的是10年期以上的金融債。
看了基本介紹，我幫大家總結3個特點：
1. 發行價15塊
2. 具收益平準金機制
3. 費用率0.26%(規模150億以上)
從設計角度觀察，債券型ETF通常是沒有平準金機制的，而00933B具備平準金，所以也是目前唯一同時具備「月配+收益平準金」的債券型ETF，代表它在配息表現上會更平穩。
另外費用率在投資級公司債當中也是第一梯隊，加上15塊的發行價，可說是十足面向散戶投資人的商品，而且非常有誠意。我認為它有可能是下一檔債券ETF的明星商品。
不過站在投資人的角度，配息穩定、價格親民、費用便宜其實都是其次，大家最關心的，還是買它能不能賺錢？
我的看法，這檔ETF買的是投資級別以上的金融債，像美銀、大摩小摩、高盛、花旗這些，一般也都是大公司在做資產配置會買的，屬於非常穩定的類型。尤其現在這些金融債殖利率已經來到5.5%左右，算是非常甜的水平。
領息是沒問題，但你要靠它大賺就比較難，因為這關係到國際利率水平，如果降息才有機會出現比較大的價差空間。而現在往後看，究竟哪個時間點要降息？恐怕連聯準會主席鮑威爾自己都不知道。
所以針對這檔ETF，我們可以給出幾種模擬情境：
1.國際利率↑：領債息賠價差
2.國際利率→：領債息
3.國際利率↓：領債息賺價差
如果你覺得1發生的機率比較大，都看到這裡了，起碼點個讚再走；
如果你覺得2發生的機率比較大，比較一下你現現有部位的配息加上未來預期的價差能不能到6%？遲疑了，就撥一點部位來買這檔；
如果你覺得3發生的機率比較大，我建議先去看一下國際新聞、還是鮑威爾、葉倫阿姨的談話，你這顯然是有點兒活在平行時空的症頭。
要我認為，我看是選項2的機率高一點。
總結來說，這檔ETF算是非常適合作為保守型資產配置的債券型商品，不過現在還沒上市，募集時間是下週的9/25~9/28。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言