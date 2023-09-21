他買00712賺3千發文炫耀！PTT酸「奈米單」曝正確做法

投資是門學問，有網友在5月投資復華富時不動產（00712），當時被眾多網友唱衰，近日他分享自己的投資成果，報酬率19.56%、損益3366元，然而卻再度被PTT網友嘲笑是「奈米單」，有人無奈表示，ETF長期投資本來就會上漲，研究半天賺幾千元沒有意義，不如長期持有並加碼投資，才能提高報酬率。

一名網友在PTT發文表示，他曾在5月發文詢問「00712是否適合逢低布局？」當時推文被許多網友唱衰，但他的朋友告訴他，若是他看好的理由存在，那就是好的投資時機，因此他照做買進，並持股到8月賣出，報酬率19.56%、損益3366元，改買國泰金、玉山金。

該網友說，雖然他買進國泰金、玉山金的時機分別低於十年線及五年線，但仍被其他人嘲笑「買太晚」，不過他自認買進理由存在，因此買入，目前帳上也有獲利，國泰金損益1675元、玉山金325元。

該網友表示，他另外也有跟著他的媽媽一起投資美債ETF，買了26張00795b，不過目前損益為負數，扣掉配息大概賠7000元。

其他網友紛紛留言「這什麼奈米單」、「你自己判斷的單，只敢投入幾萬塊，跟媽媽的單確敢跟八十幾萬？」、「etf放久本來就會漲」、「5月9日買台股ETF應該都賺更多，市值、高股息隨便挑一個」、「這金額還是不要po了」、「五月買牛皮ETF 00713，現在都要20%了」。

還有人留言「前面賺2000-3000，這也要PO喔？暈倒，ETF買一張賺錢這也要來通知一下，你應該是要檢討為什麼當初不是買10-100張，並長期持有，研究半天賺幾千元要做啥？還不如認真工作，應該是當初那80萬拿去買ETF，賺20%就有16W也不錯了」。