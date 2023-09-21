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賣房改買00929報酬率大勝？PTT質疑「風險太高」曝分散投資法

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論賣房買股的做法是否合適。圖／聯合報系資料照
網友討論賣房買股的做法是否合適。圖／聯合報系資料照

近日有網友分享自己賣房買股投資00929，並相比租房及買股的報酬率，十年來至少相差35%。PTT網友卻質疑，00929集中科技類股，風險高，配息經驗少，不如分散投資00929、00919，有人直言「資產要配置，全押ETF風險太高」。

有網友在臉書社團「00929復華台灣科技優息月月配」上分享，他賣掉房子並將差價投資00929，他試算若將房屋出租，每年報酬率不到3.5%，投資00929的報酬率卻可達7%，十年下來相差35%以上。

不過PTT網友卻質疑此分享是業配，有網友轉貼文章並表示，賣房改買00878、0056、00713或是00919等高股息股票更好，只投資00929會過度集中科技類股，且00929剛配息完三個月，反觀0056、00713都有較長的配息經驗，00919則是保證之後一年一定都會配0.54元。

該網友表示，「直接歐印00929風險偏高，組一下00929+00919(00713)之類的會更好？直接00878+0056+00919也不錯，把房子賣了歐印00929真的有比較好嗎？」

其他人則留言「房子平均報酬率跟高股息一樣，但波動度小很多」、「買00929可能就真的在賭了」、「00929波動、風險比0050大，報酬率有機會比0050大」、「00929+00919的組合還不錯」、「業配，會照做的還是早點畢業休息」、「房子賣了要再買回來比較難」、「全部放在科技股風險太高了，而且00929還太新」。

還有人留言「ETF最好還是做策略分散，56+878+713優先」、「資產要配置，全押ETF風險太高」、「00919的對手是713，都是36912配，可自行評估」、「推0056+00878+00919月月配組合」、「看看房租投報率有沒有2.5%，不然換高股息ETF不錯」、「不覺得最近幾個月一堆ETF廣告業配海很有事嗎」。

ETF PTT 00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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