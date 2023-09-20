00922+00878能贏0050+0056 ？ 專家十年指數績效回測：這組合完勝！

陳老師的iPhone XR用了5年，開始有點出狀況了。最近iPhone 15剛出來了，我是有一點小小的心動，但一隻最貴要快6萬元，最便宜的也將近要3萬，嚇死寶寶了！不過手機貴也沒有關係，重點是要有人幫我買單。

像我年輕時拼命省錢不敗家，就算寒暑假也都不出國玩，只是到游泳池運動，就是為了省錢來做投資，現在的我就可以靠股票股利來買新手機！各位年輕的朋友，你真的有需要貴死人的手機嗎？買手機會讓錢流出口袋(負債)，投資好股票則是會讓錢進入你的口袋(資產)。

讓老師來幫你算一下，一隻6萬元的iPhone 15等於幾張ETF？大概等於0.5張的0050、1.6張0056、3張00878或是4張00922。如果你年輕時省錢不敗家，好好地存股票，將來就有很多股票送你新手機。

上面這些ETF都是持有幾十家的成分股，長期持有就能夠跟台灣經濟一起成長。等到投資有成，靠資本利得或股利來消費就不算敗家，因為有人幫你買單。要記住，先買進資產，再靠資產產生的錢來消費，才能夠長長久久。

ETF可以簡單分類為「市值型」與「高股息型」兩種，市值型就是挑選大企業，主要是賺取成長的資本利得，高股息型則是尋求穩定的高配息。至於要投資市值型還是高股息型，其實要依每個人的年齡、收入來做搭配。

如果是年輕的朋友，資金少所以領股利比較不迷人，因此要以市值型為主，用時間換取股價的成長性，然後也可以搭配一些高股息ETF，享受領股利當零用錢的小確幸。如果是年長、高資產人士，可以配置多一點高股息型的，安穩領股利過生活，再配置一些市值型的尋求成長性。

講到這兩種類型的ETF，大家應該最先聯想到0050(市值)跟0056(高股息)，畢竟是最早推出的，不過0050已經是20年前的產品了，不一定跟得上現在與未來的產業趨勢。今天跟大家介紹兩位績優的新同學：00922(市值型)跟00878(高股息型)。

00878上市3年多的績效打敗老牌的0056，大家應該聽到不想聽了，這裡就不特別介紹。今年3月推出、主打低碳轉型的國泰台灣領袖50 ETF(00922)，大家應該比較陌生，可以簡單理解成「小資版的0050」，一樣是持有50檔成分股，因為剛推出所以價格還很便宜，只要16.41元(2023/9/15)。

挑選ETF的重點在於指數，0050只是挑選「市值前50大企業」，但是市值大就一定很賺錢嗎？其實只要市值夠大，就算是賠錢也一樣是0050的成分股，你會喜歡嗎？所以00922的指數就會優化0050的缺點，然後加以進化來跟上世界潮流，幫投資人挑出有賺錢的台股50檔領袖級企業！它除了用大市值(大企業)篩選外，還要兼顧：

一、EPS>0(有賺錢)：0050只挑選市值大的公司，就算是賠錢也一樣納入，例如以前的宏達電，當然會拖累報酬率。但是00922則是強調有獲利(EPS>0)，才能幫投資人挑出賺錢的企業。

二、企業低碳轉型能力(未來趨勢)：投資市值型要看重「未來性」! 公司有沒有因應潮流，開始做「低碳轉型」也是影響獲利、ROE的關鍵，請注意2050年台灣要淨零排放，而「低碳轉型」就是政府在推動的策略，讓產業、能源、生活都轉型，降低溫室氣體排放。所以說，未來20年低碳轉型一定是趨勢，00922就是幫大家挑出這些積極轉型的好企業，對環境更好的同時，還能幫大家賺錢。

現在新的ETF如雨後春筍不斷推出，要如何挑選真的很頭疼！當然是順應未來世界潮流，而且指數績效也更佳的啊。數字會說話，直接幫大家試算，看看是投資0050+0056好，還是00922+00878更好？

由於00878跟00922是新同學，所以只能用過去10年的指數回測，請記住ETF就是追蹤指數的績效表現，所以看指數就對了。假設將資金各配置50%在市值型與高股息型ETF上面，可以看到「00922(市值)+00878(高息)」這個組合的報酬率更高、波動度更低，風險報酬比也比較高(相同風險時可以得到更高的報酬)，而且經理費還更便宜(成本低)，全部完勝！

0050是20年前的商品，那個時代只挑選「市值最大」；0056則是16年前推出的，由指數公司預測成分股，充滿不確性。0050跟0056只能算是1.0版的市值型與高股息ETF。時代不斷地前進，進化版的ETF不僅報酬率更高、成本更低，相信會更符合未來的投資趨勢。

資料來源： Bloomberg，2013/11/26~2023/8/31，為含息報酬，經理費以目前各基金規模計算。00922指數為MSCI臺灣領袖50精選指數、00878指數為MSCI台灣ESG高股息指數、0050指數為台灣50指數、0056指數為台灣高股息指數

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