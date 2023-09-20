00919便宜價在哪裡？估算方法曝光…21元殖利率竟高達10％！

根據最新集保戶股權分散統計資料顯示，53 檔台股 ETF 的受益人變化，總受益人數再創新高，如今已突破 530 萬人大關，若觀察周增加人數，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 更挾帶連續兩季配出 10% 以上的高年化配息率實力，成為市場唯一，但在高股息背後，投資人也睜大眼睛在看，究竟00919能否長期維持高優表現？投資人可以怎麼判斷高息是真配息還是收益平準金？00919的便宜價怎麼算？今天一次交給你。

真假高息照妖鏡：指數股利率

究竟高股息ETF是真的高息還是用平準金配給投資人的假高息？其實投資人可以不用擔心，這點可以透過「指數股利率」來觀察衡量。

指數股利率

是一種用於衡量股票或追蹤指數潛在投資回報的指標，它通常以百分比形式表示 計算為每股股息（每股派息）與股票或指數當前市價之比 這個比率幫助投資者評估他們在投資中可以獲得的股息收入相對於股票或指數當前價格的報酬。

簡單來說當指數股利率數值越高，表示相對較高的股息回報，這對於尋求穩定收入的投資者可具有辨別股息真偽的功能，投資人可以近一步根據以下兩個公式了解原因。

公式：指數股利率＝指數含息報酬率－指數不含息價格報酬率 公式：ETF可分配淨利 ＝ 股息+資本利得

若根據投資專家的推算，假設投資人每月固定買一張00919，且每次股利都再投入，則第一年可以每月幫自己加薪約 2100 元左右，而到第二年則可以幫自己加薪 4500 元左右，只要持續到第四年，幾乎等於每月加薪 10000 元，這就是時間複利與高股息複利的潛力啦！

可分配投資收益：提前預估可以發多少股息

資料來源：群益投信 資料整理：股股知識庫

其實不管是00919還是其他號稱高股息ETF，基本上在該發行公司的官網都可以查到「可分配投資收益」，若以上圖00919在2023/9/18公布的數據來看，可分配投資收益這塊其實就有2.24元，若退一萬步言，一年四季都只配發 0.5 元，那也可以配發4.48次，綜合前段指數股利率來看，00919確實具有連續配出高股息的潛力，尤其00919成分股調整落在5月與12月，正好是在各上市上櫃董事會宣布股利後以及預估過去三季獲利來提前布局具備高股息可能性的股票，不容易MISS高股息特色。

殖利率推算：00919 便宜價在哪裡

投資人最關心的是「如何判斷00919股價」，可以透過簡單的方法估算出「便宜」、「合理」、「昂貴」股價的區間，進而設定出手時機，讓買賣都有依據。

一樣請大家記住這個公式：殖利率 = 現金股利 ÷ 股價

發現了嗎？其實投資人最在乎的殖利率是可以透過觀察配息與股價之間的關係，大致掌握高低區間估算股價的便宜與昂貴，現在我們來假設試算看看

投資人可以看到目前00919已知配息為0.54+0.54元，假設接下來保守估計都配息0.5元，則2023年總共配息2.08元，投資人可自由設定樂觀、平均、保守殖利率希望落在甚麼區間，這裡假設是7.5%、6.5%、5.5%，那利用上列算式可以推出三個區間。

樂觀值假設：殖利率7.5%，全年配2.08元 平均值假設：殖利率6.5%，全年配2.08元 悲觀值假設：殖利率5.5%，全年配2.08元 樂觀值假設：回推股價大約在27.73元可以達到殖利率7.5％。 平均值假設：回推股價大約在32元還6.5％。 悲觀值假設：回推股價約在37.81元與12元左右。

那現在我們拉回00919真實的股價數字21.03(2023/9/19號收盤價)，殖利率是驚人的10%左右，這樣投資人就可以知道該如何觀察價格變化，透過設定預期殖利率，回推股利與股價的可能區間，掌握進出判斷的數據。

美股股息成長連續10-25年整理

不過說到股息，台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多，但在美國這其實是相當普片的觀念，許多大公司股息都是連年成長，投資人若不只想投資台股且追求股息成長率，那以下這些公司都可以密切注意！

雪佛龍（CVX）

是世界最大的跨國能源公司之一：

在全球超過 180 個國家有業務，業務範圍包含石油及天然氣工業等方面。 股息連續成長超過 25 年。

3M公司（MMM）

起源於美國的跨國綜合製造公司：

生產超過 55,000 種產品。 股息成長已超過 60 年。

好事多（COST）

知名跨國連鎖商場品牌，提供眾多商品與優惠，商場遍佈全球

提供新鮮、健康的食材和菜肴，包括食譜配送服務。 股息連續成長18年。

耐吉（NKE）

美國著名跨國體育用品製造商和零售商，提供廣泛的運動鞋、運動服裝和運動設備。 股息連續成長超過19年。

微軟（MSFT）

全球領先的科技公司之一，總部位於美國，提供廣泛的軟體、雲端服務和硬體產品。 股息連續成長超過20年。

原文出處：00919 規模破400億大關 晉升第四大台股高息ETF

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