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0050追高殺低卻能長期獲利原因為何？關鍵在指數規則及動態調整的運用

聯合新聞網／ 99啪
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

為何ETF追高殺低的操作還能長期獲利？

0050於15日調整成分股，新增4檔都是AI類股，然後剔除萬海、陽明等4檔...

回頭看，其中萬海、陽明是2021年6月大航海時代才開始納入0050成分股，剛好買在當年最高點，然後2年多後才在現在的低點賣光。

如果把0050想像成一個操盤手，單獨看，這種追高殺低的操作好像是散戶行為，現在又去追逐之前最熱門的AI類股，長期這樣操作好像很難賺到錢

但反過來說，也正是因為這種依指數權重調整的規則，他才會持續加碼一支長期上漲的績優股-台積電，並且把投資比重從原本的18%拉高到47%，然後持有長達20年，賺到了豐厚的利潤。

所以過去我在講到「態配置」觀念時才會強調，市值加權的ETF，其實規則就很類似操作更長時間週期的「動能交易系統」，然後對於內部成分股，透過不斷追漲殺跌，動態調整來汰弱留強，所以長期大賺小賠的情形下，依然能穩健獲利

只不過這些各別操盤手的認知都相對受限，比如0050的認知範圍只有台股市場，然後只知道配置股票單一種類資產，投資過於集中，風險也相對較高。

但如果你能將這種動能概念應用在更分散、多元的市場及資產類別，並且持續動態調整，那你的認知範圍就會比各別ETF更廣，未來也能更進一步的降低風險，獲利也會更穩定。

◎本文內容已獲 99啪的財經筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF 萬海 陽明海運 成分股

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