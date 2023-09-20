快訊

搭小火車趕場！侯友宜穿梭美國會山莊 議員們都關切同件事

恐怖滅門慘案！美國1家4口全被槍殺 連3隻小狗都不放過

中共高層連續蒸發？繼秦剛後，國防部長李尚福失蹤之謎

月花2萬買00692、00850、00923怎麼選？網卻推006208稱新手必買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友打算每月花兩萬元投資。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
網友打算每月花兩萬元投資。聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影

投資是門學問，一名網友打算每月花費2萬元投資大盤型ETF，正考慮買進00850、00692或00923。但卻不少人建議，「新手那就從006208開始吧，沒人能幫你預測未來」、「0050就是大家用錢投票的結果，最符合市場機制，006208同理」。

一名網友在PTT發文表示，他每月將投入2萬元買股，朋友推薦他買0050、00878等，但他不喜歡高股息ETF，另外做功課發現006208的股性跟0050類似。

該網友表示，00692、0085、00923則是下面三檔都有ESG的選股因子；006208則是跟0050一樣，費用0.15%是0050的一半，從00923的上市日期開始看的話，五檔的走勢沒差多少 。

該網友發現，有ESG的績效都比較好，因此認為00850、00692和00923這三檔感覺都不錯，其中00850是ESG、00692是公司治理、00923是ESG加低碳企業，因此正猶豫該如何選擇。

許多人建議006208並留言「你會問這個問題，就只推6208」、「006208就好，嫌台積電占比太高，可以撥兩成買0051，這樣台積電占比只剩3X%」、「新手那就從006208開始吧，沒人能幫你預測未來，要買其他的請自行研究再決定」、「0050 就是大家用錢投票的結果、最符合市場機制、效率最好、符合經濟學原理，6208同理」、「006208，選成本低的」、「選手續費低的，006208」、「6208、692都可以」、「就大盤ETF 006208，其他頂多叫市值型etf不是大盤」。

還有人留言「00713，會賺錢的公司才是好公司」、「00923還不錯」、「692無腦多」、「692 配息也多，以後直接拿股利當退休金」、「成分股跟0050差不多，不如直接正2」、「就算只用買0050一半的錢投資0050正二，績效還是贏」、「正2放50%，現金放50%」、「現在市場低碳就是趨勢」、「923漲得不錯 息也配得漂亮」、「692價格低整張好入手，要調節均價比較也容易」。

00692富邦公司治理 00850元大臺灣ESG永續 00923群益台灣ESG低碳50 006208富邦台50 ETF

延伸閱讀

美國罷工釀惡性通膨！他斷言「一年內不會降息」曝最佳投資計畫

00929今除息能買進「當房東」每月領息了嗎？他曝光不會進場的原因

00929這樣算是秒填還貼息？ 預計下月18號發送本次配息0.11元

00919便宜價在哪裡？估算方法曝光…21元殖利率竟高達10％！

相關新聞

月花2萬買00692、00850、00923怎麼選？網卻推006208稱新手必買

投資是門學問，一名網友打算每月花費2萬元投資大盤型ETF，正考慮買進00850、00692或00923。但卻不少人建議，「新手那就從006208開始吧，沒人能幫你預測未來」、「0050就是大家用錢投票的結果，最符合市場機制，006208同理」。

00919便宜價在哪裡？估算方法曝光…21元殖利率竟高達10％！

根據最新集保戶股權分散統計資料顯示，53 檔台股 ETF 的受益人變化，總受益人數再創新高，如今已突破 530 萬人大關，若觀察周增加人數，群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 更挾帶連續兩季配出 10% 以上的高年化配息率實力，成為市場唯一，但在高股息背後，投資人也睜大眼睛在看，究竟00919能否長期維持高優表現？投資人可以怎麼判斷高息是真配息還是收益平準金？00919的便宜價怎麼算？今天一次交給你。

0050追高殺低卻能長期獲利原因為何？關鍵在指數規則及動態調整的運用

0050於15日調整成分股，新增4檔都是AI類股，然後剔除萬海、陽明等4檔...

00929「越買越漲」最後就套在山頂？ 她用7％殖利率估算：合理股價18.85元

擔心00929一直追高價，愈買愈高的問題嗎？

00933B最便宜的公司債ETF！ 她「月配息+收益平準金」：等不及要申購了

鎖定幾檔債券型ETF，其中又以00933B最為期待。主因00933B不僅是首檔月月配+收益平準金的債券ETF，入手價還只要15元！是市面上最便宜的公司債ETF，相當適合小資族入手。

00929這樣算是秒填還貼息？ 預計下月18號發送本次配息0.11元

2023年9月19日，00929復華台灣科技優息，進行第三次月配息除息，配發現金股利0.11元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦