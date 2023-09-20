月花2萬買00692、00850、00923怎麼選？網卻推006208稱新手必買

投資是門學問，一名網友打算每月花費2萬元投資大盤型ETF，正考慮買進00850、00692或00923。但卻不少人建議，「新手那就從006208開始吧，沒人能幫你預測未來」、「0050就是大家用錢投票的結果，最符合市場機制，006208同理」。

一名網友在PTT發文表示，他每月將投入2萬元買股，朋友推薦他買0050、00878等，但他不喜歡高股息ETF，另外做功課發現006208的股性跟0050類似。

該網友表示，00692、0085、00923則是下面三檔都有ESG的選股因子；006208則是跟0050一樣，費用0.15%是0050的一半，從00923的上市日期開始看的話，五檔的走勢沒差多少 。

該網友發現，有ESG的績效都比較好，因此認為00850、00692和00923這三檔感覺都不錯，其中00850是ESG、00692是公司治理、00923是ESG加低碳企業，因此正猶豫該如何選擇。

許多人建議006208並留言「你會問這個問題，就只推6208」、「006208就好，嫌台積電占比太高，可以撥兩成買0051，這樣台積電占比只剩3X%」、「新手那就從006208開始吧，沒人能幫你預測未來，要買其他的請自行研究再決定」、「0050 就是大家用錢投票的結果、最符合市場機制、效率最好、符合經濟學原理，6208同理」、「006208，選成本低的」、「選手續費低的，006208」、「6208、692都可以」、「就大盤ETF 006208，其他頂多叫市值型etf不是大盤」。

還有人留言「00713，會賺錢的公司才是好公司」、「00923還不錯」、「692無腦多」、「692 配息也多，以後直接拿股利當退休金」、「成分股跟0050差不多，不如直接正2」、「就算只用買0050一半的錢投資0050正二，績效還是贏」、「正2放50%，現金放50%」、「現在市場低碳就是趨勢」、「923漲得不錯 息也配得漂亮」、「692價格低整張好入手，要調節均價比較也容易」。