投資大盤每月1.6萬…50歲資產累積達3千多萬！ 她：若是00923再多2千萬

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，群益台ESG低碳50（原簡稱：群益台灣ESG低碳）這檔ETF有著多樣的標籤和亮點，包含第三代市值ETF、ESG、低碳趨勢等等，8月首次配息繳出年化殖利率7％的成績，上市以來投資人數和資產規模更是快速成長，00923到底有什麼魔力呢？

對所有投資人來說，不管是喜歡領股息或賺價差，終極目的都盼望早日退休，實現財務自由的夢想，過上無拘無束的生活，那麼先用模擬案例，看看一位普通的上班族，怎麼樣才能成功呢？

以下為影音內容：

年化報酬率

臺灣ESG低碳50指數：16.53％ 加權指數：13.64％ *資料期間：2018/1/2－20237/31 *報酬率均含息

根據群益回測，過去五年半時間裡，00923追蹤的「臺灣ESG低碳50指數」年化報酬率是16.53％，同一區間段「加權指數」年畫報酬率13.64％，前者大約多了2.89％，看起來或許沒有很多，但如果是長期投資，每年差2-3％累積下來差異將會非常大。

假如每個月拿出一萬六投資在投資在年化約13％的A標的，堅持不懈，到50歲時資產會累積到3500萬元，這筆錢應該足夠退休；當然估得積極一些可以看到B欄位，如果年化報酬率提高到約16％，在50歲時資產會超過5000萬元。

這就是一年差3％感覺起來是一點點，但當時間拉長差異就會滿顯著的，複利的效果會放大最終累積的資產。

特別提醒，以上回測是根據指數的歷史資料做推估，並不代表ETF能夠長期複製，實際會有負用耗損、追蹤偏離等因素影響報酬率。

可能有覺得個每個月要拿出16000元，對小資族來說很不容易，這裡也提供另一版本更親民的試算（累積1500萬退休）。

因為過去20年，大盤年化報酬率9.98％，假設投資標的比大盤稍微積極一點，以年化報酬率12％試算，目標在65歲退休時能累積1500萬元，來回推每個月需投入的金額，結果顯示越年輕開始投資越沒有負擔；25歲、30歲甚至不用3000元，不過上圖也提醒了年紀越大則要越大筆的投入才有機會達成。

00923資本資料

全名：群益台ESG低碳50；原上市ETF簡稱：群益台灣ESG低碳 成立時間：2023.2.24 上市時間：2023.3.8 發行價格：15元 追蹤指數：臺灣ESG低碳50指數（臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數）

每年3、6、9、12月進行成分股的審核與調整，一年配息2次選在2月和8月。

簡單來說，00923選股除了考量高市值得大企業，同時透過ESG指標優化並加入最具前瞻的低碳篩選，這樣的新趨勢也反映到了人氣上，上市不到半年規模就突破100億元大關。

投資人數從2萬5衝到了9萬，漲幅超過260％，至於配息是一年兩次，雖然不是市值型ETF的專長和重點，不過已有納入收益平準金避免股息稀釋。

00923三大特色

1.指數報酬率與殖利率

超過五年半的回測中，台灣ESG低碳50指數幾乎是一路上都維持領先，最終以總報酬128.88％，年化報酬率16.53％勝過另外4檔追蹤的指數。

接下來指數殖利率比一比，前面有說配息不是市值型ETF主打的專長項目，畢竟投資人更在意長期的報酬累積，領到現金股利再投入創造複利才有意義，不過00923所追蹤的指數在過去幾年回測中也有不錯的表現，交出平均殖利率4.41％高於加權指數和臺灣50指數。

2.第三代市值型ETF

台股ETF經過20多年發展，最重要的「市值型」隨著時代演變有了不同樣貌。

第一代：0050和006208單選挑選大市值，有配息無收益平準金。

第二代：00692、00850開始加入ESG優化選股，一樣有配息無收益平準金（00850於2023年中加入收益平準金機制）。

如今來到第三代：00923除了維持原本市值型的架構，加入ESG篩選，同時引入低碳指標，配息有收益平準金，可說是站在巨人的肩膀上更進一步，像是ESG低碳版市值型ETF。

3.持股高科技+低碳

承接前一段討論的話題，第三代市值型ETF在產業分布上和其他市值型ETF存在著差異。

00923加入ESG及低碳篩選，排除高碳密度公司，是真正綠色投資，接軌全球大廠減碳，邁向淨零碳排的趨勢，可以發現在前10大成分股和產業分布上顯得「相當科技」。

意思是電子股占比高，配置上納入更多碳密度低的龍頭科技股，期望多頭時更具爆發，同時符合指數設計的低碳初衷，傳產占比更少，降低鋼鐵、塑化、水泥等碳成本風險較高的企業。

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