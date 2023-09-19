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簡單聰明投資ETF！10大篩選重點 找出適合的商品

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

挑出屬於你的夢幻ETF

ETF由於擁有分散投資風險、資金門檻低等多種優勢，是市場中十分受到投資人歡迎的投資工具，也是小資族喜愛的一種金融商品之一，市場上有許多種ETF商品提供投資人多元豐富的選擇，有什麼方式能夠進一步篩選適合自己的ETF商品？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出近一年（2022/08/30～2023/08/29）網友、股民們都在討論的10大「ETF篩選要素」，下手金融商品不妨先注意這些細節，理性聰明投資！

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富邦ETF

No.1 ​​管理／內扣費用

因為交給別人來管理自己的投資，所以投資人在持有ETF時，成本裡會有一項是交給管理團隊的營運費用，當中包括管理費、經理費、交易稅、手續費、周轉費用等雜支，雖然看起來不高，但若是大量、長期持有的投資標的，就可能因此減少獲利。因此，長期投資，不只要看報酬，ETF的總費用率也很重要，以台灣的ETF來說，總費用率約莫落在0.2%至0.5%左右，有些會高到1％多。網友就說，「複利很重要，如果ETF總費用率太高，影響複利真的要考慮一下。」「我就笑，還有人說根本不用管內扣費用。」不過也有網友認為，「還是要看整體報酬率啦！」

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No.2 殖利率

不少台灣投資人偏好領取股息，對現金入袋相對有感，就會特別在意殖利率，而殖利率的計算方式很簡單，其實就是「現金股利除股價」，也被稱為現金殖利率，因此有許多投資人都喜歡買進高殖利率投資標的，現在市面上也有不少主打高殖利率的ETF，畢竟殖利率可以很快速判斷出買進這檔ETF、股票，可以獲得多少收益，一般來說，台股平均殖利率約在4％，高於此就可被認為是高殖利率股。像是富邦特選高股息30（00900）採季配息，一年配發四次股息，光是最近一次配發股息的殖利率就高達4.6％，年化殖利率飆破18％，吸引許多投資人買進。網友推薦「00900超狂！我也有買～還叫我爸媽一起買」、「高殖利率股領股息的時候就是開心啊！」、「00900必推～沒看過這麼高的殖利率！」

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No.3 ​​追蹤指數、成分股

大部分的ETF都是追蹤某一特定的指數，目標盡力降低追蹤誤差，來獲得指數的投資報酬率，所以追蹤指數的能力很重要。而成分股更是每個投資人在投資ETF時要特別去觀察分析的，若是一檔ETF的成分股太過偏重在特定股票，且比例也重，代表該檔股票的表現會大幅影響ETF。網友說「以前沒發現，一去看我買的ETF，根本就是在買特定股票啊。」

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No.4 ​​資產規模

2023年台灣的ETF規模突破三兆，目前台灣有將近有654萬人參與ETF投資，也就是每4個人就有1個人是投資者，是個「全民普惠、全民理財運動」。所謂資產規模，指的就是市場投入的資金量，當規模越大，代表該檔ETF有越多投資人青睞，願意投錢持有，也意味著有許多人都同樣看好、認同該檔ETF。這邊要注意的是，如果規模太小的ETF，甚至會有下市的風險，真是不可不慎！網友討論「我也覺得規模很重要，太小的就會怕怕的。」

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No.5 ​​整體報酬率

投資就是希望獲得報酬，所以當然成為股民、網友們篩選ETF的要素，但是整體報酬率要怎麼看呢？其實很簡單，我們常會看到有網友分享，「投資了某檔股票，就大賺ＸＸ萬，投資報酬率有ＸＸ％耶！」這邊要注意的是，若是要細看整體報酬率，不能只單看賺了多少錢，而是要扣除所有的成本，譬如說本項調查第一名的管理、內扣費用，甚至加入投資年限，來計算出年化報酬率，才能夠真正知道自己投資的整體報酬率喔！
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No.6 ​​配息金額

配息金額也是投資人很看重的項目之一，也就是每次配息時可以實際拿到手上的金額，這對於投資目標是建立現金流的股民來說，是不可少的考量要素之一。除了看中配息金額之外，要特別注意的是，雖然都是配息，但最近有高股息ETF竟然用平準金來衝高配息金額吸引投資人青睞，也就是拿投資人的錢來配息，引起金管會出面管制。網友討論「拿自己的錢配給自己也太奇怪了吧～」、「我有研究，市面上只有00900是百分百配發純股息的高股息ETF。」

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No.7 ​​配息頻率（年配、季配、半年配）

為了迎合台灣投資人喜歡股息的特性，現在市面上就出現了各種高頻率配息的ETF，從過去的年配，現在演變出季配、半年配等。不管是哪種配息頻率，其實就是看投資人對於現金流進帳的思考，而去選擇適合自己的配息頻率商品，不過要注意的是，以現行的制度來說，只要單筆股利領取超過2萬元，投資人就會被課徵2.11％的二代健保補充保費，若是選擇配息頻率高的標的，就可以避免繳交這筆費用。網友說「當然是配息頻率越高越好，我喜歡常常有錢領的感覺。」

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No.8 ​​流動性／交易量

投資任何標的，投資人都必須要考量流動性，也就是說，當今天有需要用錢的時候能夠賣得掉，交易量大，流動性相對也較高。相對來說，如果是交易量低的投資標的，就可能發生不好賣出、流動性較低的風險。網友分享「對啊～我之前買一檔股票，雖然看起來前景不錯，誰知道成交量超低，上次要賣出繳學費，竟然很難賣耶！」

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No.9 ​​溢價折價

所謂的溢價，就是ETF的市價大於淨值，而折價就是反過來，市價小於淨值。這也是投資ETF前很重要的參考指標，比較常被投資人所忽略，通常溢價就是因為投資人願意用高於淨值的價格購買該檔ETF，代表多數投資人看好該標的前景；折價則是相反，可能造成ETF價格下跌，若是一檔ETF確實體質不錯，在賣超又折價情況下，反而是可以撿便宜進場投資的時機點。折價、溢價是投資人可以用於判斷該檔標的是否為進場時機的指標之一。網友討論「原來還有折價、溢價這兩個指標要看～不說還真的不知道這也有眉角在。」
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No.10 ​​投資標的

投資人也很熱衷積極在網路上討論究竟哪檔ETF是最佳投資標的，分成股票型、債券型、商品型（包含黃金、原油、黃豆等原物料與商品）、貨幣型，甚或是加密貨幣型，各種類型皆有。網友討論「我覺得00900就不錯，殖利率高，又是配發純股息的高股息基金」、「我反而喜歡那種一年配一次，比較市值型的ETF。」

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年8月30日至2023年8月29日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『投資ETF篩選重點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

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