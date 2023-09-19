00929今除息能買進「當房東」每月領息了嗎？他曝光不會進場的原因

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，00929復華台灣科技優息ETF今天除息0.11元，吸引許多小資族進場參加配息，目前觀察下來，00929配息超穩定，殖利率超高（年化殖利率將近8％），重點是還月月配息，難怪許多存股族愛不釋手，當大家一窩蜂衝進去的時候，似乎都沒有注意到背後的風險？

以下為影音內容：

投資人的投資習慣不停改變，從原本的大盤指數型0050，後來衍生出年配息的高股息0056，接著出現季配息的00878，而0056最終也扛不住00878帶來的壓力，從年配改成季配。

而00929首檔月月配息的股票型ETF，存股族不放過此大好機會，早就想體驗當房東的感覺了，每個月都有租金可以拿，猜也是因為這樣子的關係，00929的規模才會飆升這麼快，既然讓投信嘗到甜頭了，相信未來只會有越來越多的月月配ETF。

00929從掛牌上市的第一天，股價就一直往右上角走，每天的股價都再創歷史新高。

到目前為止的配息每次都是0.11元，相當的穩定，這樣算下來年化殖利率將近8％，股價漲、配息又穩定、殖利率又高，更重要的00929還是月月配息；這麼多優點，不紅才奇怪。

0056和00878近期都在震盪 為何00929可以逆勢走高？

因為00929完全沒有搭上AI列車，前陣子AI漲的時候，沒有跟著漲，AI現在震盪下跌，也就不干它的事情。

直接從成分股族群分布來看，AI概念股很多都在電腦及周邊設備這一塊，0056含有33.41％；00878則是42.29％；00929最少16.45％。

不想進場購買00929的原因

通常不會在一檔ETF當掛牌上市就進場購買，不論它此時此刻績效有多好，就是不會進場。

不進場不是因為看壞它，而是自己習慣觀察一檔ETF在經歷大多頭和大空間這樣的景氣循環之後，在牛市還有熊市的股價市怎麼走，是漲多跌也多，還是漲多卻跌少，或是漲少跌多；甚至配息在市場空頭的時候，是不是還可以保持穩定發放。

這些數據都是要等這檔ETF經歷多空循環才能觀察到的。

自己的個性會觀察到這些結果之後，再決定要不要進場。

目前的00929只有經歷多頭時期，還無法得知在空頭的時候，股價和配息會有什麼表現。

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