00919、00929、00878…怎麼買？專家「四法則」：ETF也需多元配置

用雪球理論存你的人生ETF

現在國內的投資市場正流行以「月配息」、「季配息」的ETF（Exchanged Traded Fund：指數股票型基金），來増加投資者的生活額外收入，並儲蓄未來的人生財富，這使得市面上讓人意亂神迷的存股基金、ETF多如過江之鯽。

此時不知該如何挑選基金的你，就應該先瞭解簡單易懂的投資學問，做為選擇這些人生存股基金的準則。而這套簡單易懂的投資學問，莫過於全球知名的投資大師巴菲特（Warren Buffett ）提岀的「雪球理論」。

雪球理論－Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill. （人生就像雪球，最重要的是，要去發掘足夠濕的雪和長長的坡地。）

一、足夠濕的白雪

意謂著地上的雪要夠多，而且太濕或太乾的雪都難以牢牢附著在雪球上；這也代表在投資的路上，投入的錢要越多越好，而且投資報酬不只是要夠高、更要穩定，才能牢牢累積在你的財富雪球上。

二、長長的坡地

越長的雪地才能滾岀越大的雪球；這也解釋了投資賺錢沒有捷徑，你就是要越早投資、越長期的投資，才能滾岀越來越大的雪球、用「錢滾錢」的方式滾岀越多的財富。

把雪球理論的這兩點重要概念套在選擇配息ETF上面時，就是以下四點的選購基金法則：

一、定期定額

「投入足夠的錢」通常只有投資大戶做得到，一般升斗小民、上班族還是比較適合用每個月一、兩次「定期定額」或「定期不定額」的方式買進ETF，而且越早越好！這不是陳腔濫調，而是別無選擇、無可奈何！

二、錢滾錢再投入

很多民眾都想問：該買季配、月配還是半年配息的ETF？

其實選擇基金的第一重點不在於何時配息，而是這支基金能不能給你長期穩定的報酬率？除非你是需要穩定收益支付生活費的家庭或退休族，可以選擇月配、或是3支不同月份配息的季配息ETF。其餘的民眾不管何時拿到配息金，都應該效法「滾雪球」理論的精神，把收到的配息金視為珍貴的白雪、再投入原本的ETF裡，讓每個月的定期投資金額逐漸增加，擴大錢滾錢的效益才對。

三、人氣話題基金

看到這裡，很多理財專家都會提到民眾的投資迷思：既然領到的配息又投入原有的ETF裡，那為什麼不直接去買「不配息」的基金就好了？答案是：沒辦法！現在的基金市場人氣就在配息ETF，不配息基金已退居第二位。

配息型的ETF想要穩定給岀配息，除了基金操盤績效要好之外，民眾持續投入、壯大這支ETF的資金規模，讓基金有足夠的資金能「逢低多買一點、逢高賣岀獲利更多」也很重要，所以選擇人氣比較高的ETF是相當必要的。

況且人氣低迷、基金規模漸減的ETF會有下市的危機，財富的雪球不但滾不出來，還可能因此融化殆盡。

四、多元配置

然而說到「人氣話題基金」：

可見人氣基金是會常常更迭的，基金所投資的各類產業也不會永遠火紅、高成長，所以沒有一支配息ETF是臻於完美的，因此民眾選購配息ETF時，應該做到「多元配置」的原則，去投資不同產業、3～5支ETF，不要看到某支ETF的配息金額比較高就孤注一擲，這樣才能讓人生的財富雪球以穩健的步調越滾越大。

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