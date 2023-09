00919、00929、00878…怎麼買？專家「四法則」：ETF也需多元配置

用雪球理論存你的人生ETF

現在國內的投資市場正流行以「月配息」、「季配息」的ETF(Exchanged Traded Fund:指數股票型基金),來増加投資者的生活額外收入,並儲蓄未來的人生財富,這使得市面上讓人意亂神迷的存股基金、ETF多如過江之鯽。

此時不知該如何挑選基金的你,就應該先瞭解簡單易懂的投資學問,做為選擇這些人生存股基金的準則。而這套簡單易懂的投資學問,莫過於全球知名的投資大師巴菲特(Warren Buffett )提岀的「雪球理論」。

雪球理論-Life is like a snowball. The important thing is finding wet snow and a really long hill. (人生就像雪球,最重要的是,要去發掘足夠濕的雪和長長的坡地。)

一、足夠濕的白雪

意謂著地上的雪要夠多,而且太濕或太乾的雪都難以牢牢附著在雪球上;這也代表在投資的路上,投入的錢要越多越好,而且投資報酬不只是要夠高、更要穩定,才能牢牢累積在你的財富雪球上。

二、長長的坡地

越長的雪地才能滾岀越大的雪球;這也解釋了投資賺錢沒有捷徑,你就是要越早投資、越長期的投資,才能滾岀越來越大的雪球、用「錢滾錢」的方式滾岀越多的財富。

把雪球理論的這兩點重要概念套在選擇配息ETF上面時,就是以下四點的選購基金法則:

一、定期定額

「投入足夠的錢」通常只有投資大戶做得到,一般升斗小民、上班族還是比較適合用每個月一、兩次「定期定額」或「定期不定額」的方式買進ETF,而且越早越好!這不是陳腔濫調,而是別無選擇、無可奈何!

二、錢滾錢再投入

很多民眾都想問:該買季配、月配還是半年配息的ETF?

其實選擇基金的第一重點不在於何時配息,而是這支基金能不能給你長期穩定的報酬率?除非你是需要穩定收益支付生活費的家庭或退休族,可以選擇月配、或是3支不同月份配息的季配息ETF。其餘的民眾不管何時拿到配息金,都應該效法「滾雪球」理論的精神,把收到的配息金視為珍貴的白雪、再投入原本的ETF裡,讓每個月的定期投資金額逐漸增加,擴大錢滾錢的效益才對。

三、人氣話題基金

看到這裡,很多理財專家都會提到民眾的投資迷思:既然領到的配息又投入原有的ETF裡,那為什麼不直接去買「不配息」的基金就好了?答案是:沒辦法!現在的基金市場人氣就在配息ETF,不配息基金已退居第二位。

配息型的ETF想要穩定給岀配息,除了基金操盤績效要好之外,民眾持續投入、壯大這支ETF的資金規模,讓基金有足夠的資金能「逢低多買一點、逢高賣岀獲利更多」也很重要,所以選擇人氣比較高的ETF是相當必要的。

況且人氣低迷、基金規模漸減的ETF會有下市的危機,財富的雪球不但滾不出來,還可能因此融化殆盡。

四、多元配置

然而說到「人氣話題基金」:

可見人氣基金是會常常更迭的,基金所投資的各類產業也不會永遠火紅、高成長,所以沒有一支配息ETF是臻於完美的,因此民眾選購配息ETF時,應該做到「多元配置」的原則,去投資不同產業、3~5支ETF,不要看到某支ETF的配息金額比較高就孤注一擲,這樣才能讓人生的財富雪球以穩健的步調越滾越大。

