結合被動選股、主動投資、消除大型股占比等優勢 聰明貝它ETF報酬更高

聰明貝它ETF（Smart β ETF）

有一些ETF是原型ETF的變形，例如聰明貝它ETF，績效不見得比原型ETF好。聰明貝它ETF 是一種結合被動型與主動型操作方法的ETF，以傳統追求市場報酬的原型ETF為基礎，將原指數的成分股以研究好的法則調整成分股或權重，希望績效能比原型ETF好，追求比指數高的超額報酬。

調整法則可能是基於某些因子，例如高股息ETF、價值股ETF、成長股ETF等；也可能基於某些產業或趨勢，例如能源ETF、電動車ETF、ESG ETF 等；也可能是成分股權重的調整，例如將市值加權的指數改成平權指數，即每一成分股的權重一樣，消除大型股對指數的影響。

不與全市場報酬率連動性高的原型ETF，可以稱為「利基型」ETF，報酬率會不同於市場報酬率，而且費用率較高。簡言之，聰明貝它ETF就是希望找到在牛市時貝它大於一的成分股，在熊市時，貝它低於一的成分股，這種被動加主動的投資，基金公司需要按選股法則調整投資組合，而且必須基於研究與較複雜的操作，費用率通常較純被動的ETF高，研究顯示，實際報酬率也經常低於純被動的ETF。但是如果篩選法則是以成分股的系統性風險為基礎，例如價值股或小型股ETF，投資人的長期投資報酬有可能因為承擔比市場較高的風險而較高的報酬。

槓桿/反向型ETF

另外有一種ETF，利用操作衍生性商品（通常為期貨）及融資擴張指數報酬率，例如指數報酬率的兩倍，甚至反向操作，例如得到指數報酬率的負兩倍，這種ETF稱為槓桿/ 反向型ETF。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 基金經理人必須每天操作以維持槓桿倍數並減少追蹤誤差，因為期貨價格的不確性（例如將一個快到期的契約轉到另一個到期日較遠的契約的「轉倉」交易造成的價差）以及交易的頻繁，追蹤誤差及費用比率會高於原型ETF。投資人通常將槓桿/ 反向型ETF當成短期投機交易工具，例如數日，交易成本低於信用交易，因為無須支付信用交易成本，這種ETF並不適合當成為了達成人生理財規劃目標的核心資產。

商品原物料ETF（commodities ETF）

也有以追蹤商品原物料指數報酬為目的之ETF，稱為商品原物料ETF，大致可分實體型態（physical）、交換契約型態（swap）、票券（notes）和期貨（futures）型態。實體型態是實際持有標的資產，但是實際投資於原物料的成本高，例如倉儲成本等，因此基金公司通常不實際投資在標的資產上，而是以交換契約、票券、期貨等做為追蹤指數的工具。投資資產類別粗略可分八大類：股票、債券、外匯、利率、農產、民生金屬、能源、貴金屬等，後面四種屬於商品原物料。商品原物料ETF的費用比率及追蹤誤差通常比原型ETF高不少。

ETF 傘形（組合型）基金

有些基金公司設計傘形（組合型）基金，投資標的為ETFs（fund of ETFs），這些是開放型的主動式共同基金，目的是交易不同的ETFs，希望投資人得到較好的報酬，費用率高於投資人自己投資於ETF。

台灣的基金公司有以傘形基金的方式申請主管機關同意同時募集多檔ETF，主要是為了節省申請時間，快速增加ETF產品線，但是募集期間結束後，每一支ETF單獨上市、上櫃，供投資人交易。美國有與ETF組合型基金類似，投資標的是ETF的ETF，稱為ETF of ETFs，費用比率比ETF組合型基金低，因為花在研究費用的成本較低，而且透明度較高，因為ETF揭露投資標的之頻率比開放型基金高。

指數投資證券

（exchange traded notes, ETN）另外有一種金融商品是指數投資證券，英文名稱是ETN，與一般ETF最大的不同是有到期日，因為無法長期投資，不太適合做為核心資產。ETN通常由投資銀行擔任發起人之角色，發行無擔保優先順位債票券（senior unsecured debt securities），做為指數投資證券之主要投資標的，ETN發行機構基於該票券，保證給付投資人相同於追蹤標的之損益，但完全未持有相關標的，而是以票券發行人之信用為擔保，提供追蹤指數或標的之報酬給予ETN投資者。

ETN追蹤指數或標的之績效，結構上是債券，在交易所交易，有到期日（可能數年或數十年），無利息累積所以不配息，流動性通常比ETF低。投資人如果持有到期，發行人依指數/ 標的之漲跌扣除管理費後將錢還給投資人。由於ETN 有票券發起人及ETN發行機構之信用風險、有到期日、所追蹤標的之透明度低、不配息、發行人不實際複製指數等考慮因素，不適合做為長期投資的工具。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）