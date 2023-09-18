00878浪頭過了現在換追00929？ 他：投資高股息ETF要用儲蓄心態

00929巿價頻頻創新高，00929於8/31巿值達到451億，較7月末成長116%，並且僅僅隔9個工作日，於9/13巿值更來到652億，距8月末，半個月不到的時間又增長了44%。00929的成交量近期更是常居台股首位。

00929的交投熱絡自然很容易被理解:高配息/每月配息/平準金機制/完美避開了AI股的拉回。

相形之下00878只好把熱門ETF的寶座讓出來，如下圖藍色線的00878在外流通股數的增長已經明顯呈現停滯了。

ETF巿場規模成長對所有投資人和機構都是好事情

投資人：終於不用再辛苦的追殺個股，ETF穩健波動小

券商及保管銀行：坐擁龐大的經理費及保管費收益

成份股：投資人購入ETF也是間接買入成份股，給予成份股更穩定的買盤支持

證交所：上面三類人不論賺錢與否，證交所都賺錢。

筆者不是ETF投資達人，我不額外再介紹ETF，也不幫讀者計算ETF殖利率。這方面數據google一下，即可得到一大串資料，讓你歡欣地閱讀到無法自拔。

00929及成份股的波動

我對成份股的表現比較有興趣，我們來看看：

00929一個月期的漲幅是9.54%。其前五大成份股的漲幅則分別如下：

1.矽創：漲24.47%(權重：4.18%)

2.建鼎：漲19.41%(權重：3.4%)

3.聯發科：漲8.93%(權重：3.37%)

4.新普：漲13.86%(權重：3.28%)

5.京元電：漲24.88%(權重：3.23%)

而同期的大盤的漲幅僅1.1%；0050漲幅更只有0.56%；00878則是下跌2.85%

據此，應該足以支持我們推論:00929的成份股主要漲幅有很大一份力量是來自於00929ETF的買進力量所推升了成份股股價上漲。

我們反觀00878前五大成份股同期的波動

1.廣達：下跌4.39%

2.緯創：下跌8.52%

3.華碩：下跌0.4%

4.光寶科：下跌9.16%

5.英業達：下跌3.95%

上述00878前五大成份股在近一個月內悉數下跌，並且跌幅比00878的2.85%更顯著。

或許此時就會有投資人解讀成:高息ETF漲升時漲幅澎湃，跌價時反而含蓄小跌，所以此時可以出脫小跌的00878，轉換資金至充滿熱情的00929。

對於這種現象，本人深不以為然。

ETF擁有分散持股的特性，股價本就應該波動度小於成份股，而00878有此款走勢，只要我們對成份股結構略作分析也就一目了然了。

我認為應該用以下的態度來作高息ETF的投資

1.詳閱ETF的基本信息：配息週期、基金規模及內扣費用等

2.理解該ETF的選股邏輯，必須符合投資人認同的選股概念

3.檢閱一遍該ETF的成份股及成份股股價。舉例:00929成份股含聯發科，如果你打死也不買732元的聯發科,那麼你就不應該同日買進17.79元的00929ETF。因為當你買進00929後，經理人就必須拿你的錢其中約計3.3%的份額去買進732元左右價格的聯發科。

4.決定買進ETF後，劃你的投資入金計劃：單筆、定期定額、不定期不定額（漲時少扣、跌時多扣）等。重視成本，我認為是長期投資致勝的重要條件之一。

5.這是最為重要的一點，買進高息水ETF後，應視之為一種「儲蓄」，暫時忽略ETF巿價的波動，如此一來你將得到更舒適的投資心情。

小結

買進高息ETF，長期而言可獲取合理的報酬。此合理報酬即是成份股配予ETF的股息和股價增長。

如果你預判收益平準金能充沛ETF的殖利率，這是沒有意義的，收益平準金僅僅是將你自己的錢保留一部份再配還予你，不具有收益的意義。

又若你冀望經理人幫你低進高出賺取價差再配資本利得給你，這也是不現實的期待，因為經理人不能每天拿ETF的資金殺進殺出，乘風破浪。如此也違背了我們被動投資，獲取長期收益的初心，不是嗎！

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