00713最大缺點「等不到下跌機會」？ 專家：這時候是少數可留意的好時機

00713上周五創新高後今天接著除息，本次每單位配的0.84元，不僅是新高水準，當中有超過5成都是資本利得。目前48塊的淨值裡，資本利得高達15元，表示這檔確實「很會賺錢」。

回顧這檔ETF今年以來的表現，可以說是後來居上。雖然6月中剔除了多檔AI概念股，錯過了這些股票後面的漲幅，不過7、8月間的修正也順勢避開了。

00713全名為「元大台灣高股息低波動」，「高股息」不難理解，不過「低波動」就常常被誤解了。

像我原先以為「低波動」指的是牛皮股的少有波動，這不禁令我聯想到50檔中華電還是50檔台鹽的組合，那豈不是中國民國公債嗎？應該很難跑得贏大盤吧？

不過回頭看它掛牌以來的表現，6年的時間裡居然有4年都是贏過大盤的，我才認真回頭看這項「低波動」的定義。

原來，這檔ETF的「低波動」指的是「最小化投資組合的波動」，也就是盡可能降低手上股票齊跌的風險，而不是每一檔股票都「不會動」。

下圖統整出713歷年對比大盤表現，兩者都是含息走勢，看的出來713在空頭時期表現是相對抗跌的。

這2年ETF市場有非常多新秀陸續登場，每一檔ETF追求的都是當年度最極致的表現，埋首在這些數據裡，誰好誰壞常常自己也跟著搞混了。

由於高股息ETF面向的是長線持有的投資人，所以針對這個類型的商品，我會更偏向拉長時間來看一檔基金的歷年平均表現，畢竟存股族也不是只在今年投入資金，而是每一年都會投入。這種情況下，應該追求的是長期下來的平均表現，而不是某一年暴漲、某一年暴跌。這樣才能確某無論你在哪一年投入，都能大概率的站在獲利的一邊。

00713應該算是現在回頭看，過去幾年的時間裡表現最平穩的一檔高息ETF。不過它就一個缺點，常常等不到下跌機會，所以像這種除息後等待填息的空檔，反而是少數可以留意的時機。

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