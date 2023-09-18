快訊

陳吉仲傳辭變宮鬥大戲？游淑慧：水很深 恐有難想像的「大魚」

搖滾天王伍佰也是書迷！漢學巨擘史景遷的中國縱橫

不只郭賴配！中選會公布總統連署人參加名單 包括郭台銘共10組人

00713最大缺點「等不到下跌機會」？ 專家：這時候是少數可留意的好時機

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

00713上周五創新高後今天接著除息，本次每單位配的0.84元，不僅是新高水準，當中有超過5成都是資本利得。目前48塊的淨值裡，資本利得高達15元，表示這檔確實「很會賺錢」。

回顧這檔ETF今年以來的表現，可以說是後來居上。雖然6月中剔除了多檔AI概念股，錯過了這些股票後面的漲幅，不過7、8月間的修正也順勢避開了。

00713全名為「元大台灣高股息低波動」，「高股息」不難理解，不過「低波動」就常常被誤解了。

像我原先以為「低波動」指的是牛皮股的少有波動，這不禁令我聯想到50檔中華電還是50檔台鹽的組合，那豈不是中國民國公債嗎？應該很難跑得贏大盤吧？

不過回頭看它掛牌以來的表現，6年的時間裡居然有4年都是贏過大盤的，我才認真回頭看這項「低波動」的定義

原來，這檔ETF的「低波動」指的是「最小化投資組合的波動」，也就是盡可能降低手上股票齊跌的風險，而不是每一檔股票都「不會動」

下圖統整出713歷年對比大盤表現，兩者都是含息走勢，看的出來713在空頭時期表現是相對抗跌的。

這2年ETF市場有非常多新秀陸續登場，每一檔ETF追求的都是當年度最極致的表現，埋首在這些數據裡，誰好誰壞常常自己也跟著搞混了。

由於高股息ETF面向的是長線持有的投資人，所以針對這個類型的商品，我會更偏向拉長時間來看一檔基金的歷年平均表現，畢竟存股族也不是只在今年投入資金，而是每一年都會投入。這種情況下，應該追求的是長期下來的平均表現，而不是某一年暴漲、某一年暴跌。這樣才能確某無論你在哪一年投入，都能大概率的站在獲利的一邊。

00713應該算是現在回頭看，過去幾年的時間裡表現最平穩的一檔高息ETF。不過它就一個缺點，常常等不到下跌機會，所以像這種除息後等待填息的空檔，反而是少數可以留意的時機

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 除息 季配息 AI

相關新聞

00713最大缺點「等不到下跌機會」？ 專家：這時候是少數可留意的好時機

00713上周五創新高後今天接著除息，本次每單位配的0.84元，不僅是新高水準，當中有超過5成都是資本利得。目前48塊的淨值裡，資本利得高達15元，表示這檔確實「很會賺錢」。

00929每月領息存幾張最划算？ 他估算：38X張都還免繳二代健保補充保費

單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費...

台股 ETF 受益人突破530萬 00919上周最佳人氣王

根據9月15日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股 ETF 的受益人變化，最新一周增加109,023人，總受...

00757ETF 成分股刪超微增博通 AI 及半導體領域布局再升級

尖牙指數（FANG+ Index）季度調整中，成分股將再次迎來新變化。根據指數公司 ICE Data Indices 報...

復華台灣科技優息站穩五日均線 今日為配息最後買進日

高股息 ETF 復華台灣科技優息（00929），今（18）日是9月配息最後買進日，開盤價18.27元，股價呈現平盤上下整...

淨零碳排趨勢 永豐 ESG 低碳高息 ETF 股價再創新高

永豐ESG低碳高息ETF（00930）上周五(15日)股價再突破上市以來新高，盤中最高來到16.37元，終場收16.33...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦