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00929每月領息存幾張最划算？ 他估算：38X張都還免繳二代健保補充保費

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

00929存這張數最划算？

Hello大家好，我是知美。

單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費...

點開復華投信官網配息公告

7月收益分配股利所得占比47.70%

8月收益分配股利所得占比34.79%

9月收益分配股利所得占比21.95%

採用最高股利所得占比47.70%計算

持有381.171張將達到2萬元門檻；目前持有最多381.170張，都還不需要繳交二代健保補充保費

小提醒：以上計算採用00929歷史配息公告資訊預估，並不保證未來配息金額&股利所得占比&利息所得佔比。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 二代健保補充保費 月配息

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