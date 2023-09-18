「債券ETF」閉眼買根本送分題？ 專家曝三種可能：即便明年升息也不是最差的結果

股市達人股添樂發布一則影片說明，現在買進債券ETF究竟是不是送分題？列出幾檔現今市場上比較熱門的債券型ETF，從它的幾個特性，無論是費用還有存續期間，以及配息日期來做一個分析。

以下為影音內容：

債券ETF相較股票優勢

1.節稅

在2026年之前都是免證交稅，那也就是說在賣出債券ETF的時候，是不用課徵證交稅的。但其實相信大多數人買進債券ETF，應該也不是做短線或是當沖，所以這點優勢有跟沒有其實差不了太多。

再來就是債券ETF的債息，是免二代健保補充保費的，現在的要被課稅的標準就是單筆超過2萬元；不過老實說要投資債券ETF單次配息超過2算元，這個難度也是蠻高的。

2.波動相對於股票較小

像是元大美債20年（00679B）風險係數等級是RR2，而在0050上面的數字是RR5，這樣比較就能夠理解這兩檔ETF在波動程度上的一個表現。

這也是為什麼很多人投資債券ETF，是為了來降低投資組合的波動性。

3.內扣費用低

債券ETF的內扣費用，都比股票型得來得低，一般就是落在0.2％到0.3％左右，但股票的話0.3％到0.7％都有可能。相較下來是比較低的。

當前買進債券ETF的誘因

1.高殖利率

現在的殖利率已經到達非常甜的水位，看到公債殖利率的表現就可以發現，從最新數據上，無論是短中長天期，這個殖利率都被4％，甚至5％以上的水平。

2.股息與價差兼具

當然4-8％的殖利率，相信還是會有很多人不滿足，最主要還是現在買進這些債券ETF，很有可能賺到價差，這是現在市場上最主流的說法。

認為接下來市場轉為降息，因為債券的價格跟利率呈現反比，若是降息這些債券的價格就有可能噴出，就講的好像現在不買這些債券ETF，就會錯過財富自由的機會一樣。

什麼情況下債券ETF才會上漲？

其實債券要上漲，最主要還是降息，能不能降息攸關到這個債券價格漲勢，不過市場通常不會等到妳再降息的時候債券才漲；通常是你在降息前有一些跡象，例如發生衰退的跡象，市場就已經預期未來會降息，所以只要有衰退跡象，通常債券價格就會往上走。

那更往前看，什麼情況下會發生衰退？就是當通膨上不去，開始回落甚至掉非常快，大家就可能預期到衰退有可能發生。

所以圖上的三點，基本上可以說環環相扣。

通膨回落：現在美國的CPI確實在往下掉，不過那是因為之前的基期太高的原因，那基期效應過後，現在好像又有點開始回彈，所以現在看起來是高基期的通膨回落，並不是好像要發生衰退的回落。 衰退跡象：美國財政部長日期才說，今年非常有機會看到美國的經濟軟著陸，所以這麼一看，衰退跡象好像也沒有。 降息：如果前兩個都沒有，那要看到明年降息的機率好像又更低了。

所以以上三個條件都沒有的情況下，到底能不能出現價差，就非常值得投資人好好思考了。由其是短時間內，要出現價差的機會，可能就比較難一點。

但即便現在買債券價差的機率比較小外，另外一個高殖利率還是有的。如果是願意花時間等待的投資人，比如說在降息之前就安分領息，靜待降息到來，等到能夠出現價差為止，這樣絕對也可行。

債券ETF主要分類

怎麼樣挑選債券ETF，在網路上看相關資訊大概會眼花撩亂，但其實只要看兩個東西就可以。

第一就是看什麼類型，再來就是存續期間。

首先主要的債券ETF就分這兩大類，一類就是公司債；另外就是政府公債。

左邊的風險比較高，右邊的風險就比較低，風險的高低也跟殖利率有非常大的關係，這也合理，如果風險越高，當然殖利率也要比較高一點。

單純以國內發行的債券ETF做說明，以目前國內發行的情形，現在主要就是投資等級債券ETF，跟主要美國發行的公債ETF，為市場主流。

當然也有新興市場的公債ETF，那也有少部分是高收益債，只不過無論是成交量和檔數都比較少的情況下，就不討論了，主要聚焦在美國政府公債跟投資等級債上面。

挑選債券ETF必看指標

再來就是每個商品都有它的存續期間，簡單來說就是債券的天期越長，存續期間就會跟著比較長，天期比較短的存續期間也會比較短，那這個對於債券價格波動也就會有非常明顯的影響。

用5年和10年期公債比較，若是利率上下一個百分點，5年期的公債價格波動就會從96元到104元；換成美國10年期公債因為存續時間有8年，所以當市場利率上下一個百分點，債券的價格波動就會從92元到108元。

所以從這個例子，就可以清楚看到，如果當一檔債券它存續期間越長，那對於債券價格波動性，就會來的更大。所以如果投資債券ETF，追求的是價差，那就要挑選存續期間比較長的類型。

所以一般20年期以上的公債，或是15年期以上的投資等級債，就會比較符合投資人的需求。

不過相對來說，當利率往上走的時候，這類存續期間比較長的債券ETF，它的下跌幅度也會比存續期間短的債券ETF跌幅還要來的更深。所以過去兩年暴跌的都是比較長天期的債券ETF。原因就出在這。

主流債券ETF一覽 卡圖看這裡

未來想要賺去價差高的投資人，就可以往存續期間（紅色區塊）高的買就對了，像是長天期公債還有投資等級債，這都是未來如果有降息情況發生，它們的漲幅都會比較大。

不過反過來說，如果接下來還有升息空間，那這些債券ETF就還有低點可以接。

第二看點可以看散戶人數的欄位，現在大部分的散戶都是偏愛長天期的公債ETF，還有部分的投資級公司債，有一些應該是看上月配息的特點，有一些可能是為了要跟股票型ETF來做搭配。

看到費用率，大部分的商品費用都是非常便宜，那怕是當中比較偏紅色的投資型ETF，費用相對於股票型ETF也是比較便宜的，所以算是投資債券ETF幾個優勢之一。

殖利率的部分，現在看來長天期債券殖利率反而是比較低的，比較高的殖利率反而是短天期的公債，為什麼會有這種情況，主要是因為現在美國出現利率倒掛的情況。

「穩」or「價差」

倘若只想要單純領債券配息，也沒有再妄想價差者，就可以買短天期公債，會是比較好的選擇。

尤其在台灣其實短天期公債非常少，散戶買的也不多，且債券的存續期間大多都不到兩年，甚至有些更不到半年，這就代表利率不論是上升或下降，對於價格影響也不大，幾乎就等於定期存款，存的是美債，還是全世界最安全的資產也不用擔心有什麼倒帳的風險。

唯一要煩惱的就是匯率風險，看到短天期公債的ETF跟台幣匯率有非常明顯的正相關關係，舉富邦美債1-3（00694B）來說，跟新台幣的匯率幾乎都是同向變動的。

如果想要拚價差的投資人，就是往長天期公債來挑，長天期大部分的存續時間都落在15年以上，也就是說只要利率下降一個百分點，這些債券ETF可能就有一到兩成的漲幅；那現在美國利率5％，如果重回0％，就可以想像這些長天期ETF會漲多高。

其實大部分人買進這些長天期公債，也都是想要賺價差這件事情。

但先不論未來美國利率降到幾％，現在好像連會不會降息都看不到，所以這也是在挑選這些債券ETF要額外留意的事情，當然如果要穩跟價差之間找尋折衷方案，投資型公司債的ETF就會是比較好的選擇了。

「3種」情境假設

總結來說，現在買進債券ETF到底是不是送分題？

1.明年轉降息

這是最理想的情況，也是大家最希望的結果，因為只要這件事情一發生了，大部分的債券ETF都是要往上走的，也是買進長天期債券ETF最希望發生的事情。

2.再升息

是大多數人不太想要看到的情況，就是接下來美國經濟軟著陸，甚至通膨再度往上走，那利率可能就要再一次往上調升了，那這樣的情況一發生，這個長天期的債券ETF可能就還有低點可以等。當然如果是還沒有買夠的投資人，這個結果倒也不會太差。

3.維持高息數年

最害怕就是這個，不知道通膨要維持在高點有多久，利率就卡在一個地方不上也不下，這麼一來債券ETF配息是穩定的，不過價格可能也就卡在那邊不上不下。

那這時要買債券ETF呢？還是買進股票型ETF？這是很多當前股民沒有想到的事情，不過個人卻認為這件事情發生的機率蠻高的，所以要評估自己願意花多少時間來等待利率開始往下掉，這才是現階段買債券ETF最需要思考的一件事情。

為了什麼買債券ETF？

其實就殖利率跟價差來說，債券ETF應該都比不上股票型的ETF。

真正需要買進的，是本來就有一定股票部位的人，透過這個債券ETF來中和整個資產的波動程度，這才是買進債券ETF最核心的需求。

如果100％都投入到股票，跟100％都投入在債券，看上圖很明顯一定是股票的報酬率比較高。不過60％配置股票40％配置債券，那整個資產波動的程度就會降低，而且整體走勢也會更穩健一點，這才是現在買進債券ETF最明顯的剛性需求了。

不過有需要做到這樣配置的人，起碼500或1000萬再來做這樣的配置，倘若是資產20-30萬的小資族，說一句真心話就是把全部部位放在股票即可，低點再想辦法去加碼買進就好，個人認為這樣才是比較合理的做法。

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