快訊

升級iOS 17請三思！ 5款iPhone電池續航力實測結果太驚訝

時勢造天才：頗析達文西最神秘的人像手稿

「爆政府的料」被盯上？ 藍委：審計部被監察院長陳菊施壓

00929規模超車006208！ 三檔月配息ETF將接力掛牌00933B、00934、00936

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

00929單周規模暴增141億！

Hello大家好，我是知美。

00929復華台灣科技優息，單周基金資產淨值狂增141億。

2023年9月8日，基金資產淨值578億

2023年9月15日，基金資產淨值720億

目前已經順利超車，追蹤台灣50指數的006208，成為台股股票型ETF第四大，今年是否能夠順利突破1000億，觀眾朋友可以拭目以待！

小提醒：

國泰推出首檔月月配債券型ETF：00933B國泰10Y+金融債ETF

中信推出首檔月月配高股息ETF：00934中信成長高股息ETF

台新推出首檔月月配高股息ETF：00936台新臺灣永續高息中小型ETF

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00934中信成長高股息ETF 00936台新臺灣永續高息中小型ETF 月配息 006208富邦台50 00933B國泰10Y+金融債ETF

延伸閱讀

「勞保退休金」要60還65歲申請怎麼選划算？ 專家：晚五年領要花近13年才能追上

00918配息0.75元…最低調的高股息ETF？ 專家：被市場明顯低估的商品

小資族無腦追蹤大盤的新選擇！20塊以下的「小0050」是它

00919+00878+0056月領1至10萬「加薪圖表」曝光！ 打造自己的領息組合

相關新聞

00929規模超車006208！ 三檔月配息ETF將接力掛牌00933B、00934、00936

00929復華台灣科技優息，單周基金資產淨值狂增141億。

00919+00878+0056月領1至10萬「加薪圖表」曝光！ 打造自己的領息組合

透過季配高股息ETF，0056+00878+00919，打造月月領息組合...

00933B「月配+收益平準金」更兼顧資本利得！ 投資債市須注意2關鍵

近期債券市場詭譎多變，該如何在投資市場中避免踩雷，又該如何尋找好的投資標的？

ETF新舊交鋒 定期定額投資人首選這檔

8月證券商承作定期定額標的數據出爐，ETF排名競爭激烈，出現新舊交鋒，國泰永續高股息（00878）、元大台灣50、元大高...

開放式指數型共同基金 專家示警元大、復華這幾檔「注意外匯風險」

根據許多研究顯示，主動型基金的績效經常比被動型基金差，因此指數型基金愈來愈蓬勃發展，除了開放型指數型基金外，能在證券交易所交易的指數型基金ETF，…

最強半導體ETF 今年績效衝破30%

AI扮演台股救世主，首波由AI伺服器、散熱、電源供應鏈等概念股發威，法人預估，從現在起，半導體類股受惠於高效能運算、高速...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦