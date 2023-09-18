00929規模超車006208！ 三檔月配息ETF將接力掛牌00933B、00934、00936
00929單周規模暴增141億！
Hello大家好，我是知美。
00929復華台灣科技優息，單周基金資產淨值狂增141億。
2023年9月8日，基金資產淨值578億
2023年9月15日，基金資產淨值720億
目前已經順利超車，追蹤台灣50指數的006208，成為台股股票型ETF第四大，今年是否能夠順利突破1000億，觀眾朋友可以拭目以待！
小提醒：
國泰推出首檔月月配債券型ETF：00933B國泰10Y+金融債ETF
中信推出首檔月月配高股息ETF：00934中信成長高股息ETF
台新推出首檔月月配高股息ETF：00936台新臺灣永續高息中小型ETF
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