買到垃圾債券或高收益債券ETF 專家警告違約風險：有的國家主權債屬於這種等級

投資ETF應注意事項

並非所有類別的ETF都適合做為核心投資，一般而言，在以股票為投資標的之ETF中，與全市場報酬率（例如大盤指數）連動性高的原型ETF，較適合做為達成人生理財計畫的核心資產。在「全人均衡系統」中決定人生理財規劃的目標報酬率後，可考慮在原型股票ETF及債券ETF與定存間做資產配置決策。

如果投資時間愈長，債券ETF會比定存的報酬率高，但是風險也較高。台灣只有一檔追蹤台灣股市的開放型指數型共同基金，不過投資人可以方便地投資原型股票ETF。長期投資者可以考慮加入一些小型股、價值股指數基金，增加分散風險的效果。

債券型ETF

截至2022年11月台灣債券型ETF檔數達93檔，由於台灣的債券市場不活絡，沒有以台灣債券為標的之ETF，很多是追蹤美債的ETF。債券型ETF通常會配息，證交稅為0，免第二代健保和適用最低稅負制，雖然以台幣計價，但是有匯率風險。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 債券ETF的投資標的有許多種，通常是以債券發行人的違約風險（即不還債的風險）分類，有的國家有信用評等公司，例如台灣有中華信用評等公司，國際上也有一些評等公司例如標普全球評級（S&P Global Ratings）等，它們發布信用評等，幫助投資人了解發行者的違約風險。

投資債券最重要的就是了解違約風險，債券的報酬率與違約風險息息相關，違約風險高的債券報酬率高，可是也有較高的違約機會，投資前應該先了解發行人的信用評等，基金公司有義務提供相關資訊。你也需要了解，信用評等公司向發行者收費，接受委託為債券評等，有潛在的利益衝突，最好避免完全以信用評等當作違約風險大小的依據。2008年發生全球金融風暴時，許多信評非常好的金融商品違約，導致許多投資人損失不貲。

政府發行的債券稱為主權債券，通常享有每一發行國家最高的信用評等，但是每個國家的信用評等不同，經濟高度發展國家的違約風險低，許多新興國家的風險高。信用評等有信用評等分級，屬於投資等級以下的債券又被稱為垃圾債券或高收益債券，有的國家的主權債屬於這種等級，你必須避免誤以為主權債券沒有違約風險。

企業發行的債券稱為公司債，公司債的信用評等南轅北轍，大不相同，有的公司的評等與母國的主權評等一樣，有的未達投資等級。投資人須注意，經濟景氣時債券的信評較好，景氣差時，評等可能被調降地非常快。投資人也可以從公司債與主權債券的殖利率的差判斷違約風險，這個差稱為「違約利差（default spread）」，違約利差愈高，公司債的違約風險愈高。

殖利率是假設投資人買債券後，持有至到期日，而且每當收到債券票息後，可以相同的利率再投資於同樣債券直到債券到期時，將拿到的年報酬率。

當違約風險升高時，投資人會希望得到較高的報酬率，而只願意以較低的價格買債券，殖利率會因而上升；當違約風險下降時，投資人會願意得到較低的報酬率，而以較高的價格買債券，殖利率會因而下降，因此債券價格與殖利率的改變呈相反方向，殖利率升高，債券價格下降，殖利率下降，債券價格上升。

債券型ETF也追蹤預定的債券指數，例如美國7–10年期公債指數、新興國家高收益公司債指數等，比較適合做為核心投資的是信用評等在投資等級上的主權債ETF或者公司債ETF。投資期限愈短，愈適合投資於到期日較短及違約風險較低的債券ETF，每個人的風險承擔能力及偏好不同，如果你有認真執行「八喜」投資原則，可能比較有能力投資於違約風險較高的債券ETF。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）