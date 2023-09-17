開放式指數型共同基金 專家示警元大、復華這幾檔「注意外匯風險」

股票指數型基金ETF

根據許多研究顯示，主動型基金的績效經常比被動型基金差，因此指數型基金愈來愈蓬勃發展，除了開放型指數型基金外，能在證券交易所交易的指數型基金ETF，有比傳統的開放型指數型基金更夯的趨勢，以下開始介紹ETF。

早在1970年代初期，追蹤標準普爾500 指數的指數型基金（index fund）就出現了，但是只有法人可以投資；一直到1976 年，先鋒公司推出指數型基金後，散戶才能投資指數型基金。

初期的指數型基金是開放型共同基金，投資人以申購及贖回的方式投資，設計目的是給投資人被動式、低管理、低成本、專業知識要求度低的指數報酬，投資人只要願意得到指數報酬，可以避免在眾多共同基金中篩選基金的煩惱，從長期投資的角度觀之，指數基金是很適合散戶的投資標的。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》） 開放型指數基金雖然對投資人有好處，但是還是有開放型基金的缺點，諸如：不論投資人何時申購或贖回，僅能以當天收盤價計算的淨值交易；如果有人贖回，基金必須賣股票，但是資本利得稅由所有受益人共同承擔。

為了應付投資人贖回，基金必須保留一部分現金，因而無法善用所有資金；因申購而有新的資金流入基金時，為了追蹤指數，基金必須迅速投入市場，可能造成因流動性問題，而以不利的價格成交及支付交易費用等問題。

台灣只有一檔追蹤台灣指數的開放式指數型基金（元大台灣加權股價指數基金，不配息），但有上架追蹤海外指數的開放式指數型共同基金（例如：元大大中華價值指數基金、元大巴西指數基金、復華已開發國家300股票指數基金等），投資時也需要注意外匯風險。

依據前面的說明，雖然封閉型基金減少了開放型基金不能即時交易的問題，可是封閉型基金的設計產生了新的問題，例如代理問題、道德危險，基金次級市場交易價格的折、溢價等問題。

以下會說明，股票式指數基金（ETF）有封閉型基金的優點，可以即時交易，卻避免了代理問題、道德危險，基金次級市場交易價格的折、溢價等缺點，過去十年快速成為基金市場的新寵。

（本文出自《一生金錢無虞平衡理財法》作者：周行一）