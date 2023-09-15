00929一年匯費120元省下來能吃牛丼了！ 她臨櫃辦理：10分鐘搞定停車還免費
身為一位勤儉的女人，能省一塊錢就是一塊錢，不能隨便被人占便宜。
投資00929，保管銀行不是富邦，每月就要被扣10元匯費，一年就120元，可以吃一碗「牛丼」欸...開什麼玩笑！
開車去復華，車可以停B3大潤發停車場，手扶梯上二樓就可以看到復華的大門，看到櫃檯就可以辦理囉！
千萬不要看到燈光美、氣氛佳，就直接跟櫃檯點杯拿鐵，不是咖啡廳，不要誤會了！
更換保管行要帶
1.富邦銀帳戶（數位帳戶可以用APP先印出到時辦理會較快）
2.下單券商帳號（填單會使用到）
3.身分證正本（會影印留影本)
整個過程不用10分鐘，上個廁所再下去大潤發開車，半小時內還不用付停車費，有賺到的感覺，到月月領息月月省費，真開心！
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