00929一年匯費120元省下來能吃牛丼了！ 她臨櫃辦理：10分鐘搞定停車還免費

身為一位勤儉的女人，能省一塊錢就是一塊錢，不能隨便被人占便宜。

投資00929，保管銀行不是富邦，每月就要被扣10元匯費，一年就120元，可以吃一碗「牛丼」欸...開什麼玩笑！

開車去復華，車可以停B3大潤發停車場，手扶梯上二樓就可以看到復華的大門，看到櫃檯就可以辦理囉！

千萬不要看到燈光美、氣氛佳，就直接跟櫃檯點杯拿鐵，不是咖啡廳，不要誤會了！

更換保管行要帶

1.富邦銀帳戶（數位帳戶可以用APP先印出到時辦理會較快） 2.下單券商帳號（填單會使用到） 3.身分證正本（會影印留影本)

整個過程不用10分鐘，上個廁所再下去大潤發開車，半小時內還不用付停車費，有賺到的感覺，到月月領息月月省費，真開心！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。