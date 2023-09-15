00933B債券版的「月配ETF」能投資？ 專家整理六點訊息：明年才會配息
最近一堆人在問00933B的狀況如何？新聞寫6％殖利率是不是真的？
我整理一下訊息給各位參考：
1.該檔追蹤指數：彭博10年以上美元金融債券指數
2.00933B跟00834B追蹤相同指數
3.00933B有平準金、00834B沒有
4.00834B的年化配息率為5.06％
5.這檔產品追蹤的是BBB級的金融債
6.他不是首檔金融債月配息產品，臺灣首檔債券ETF月配息是00773B
成分股為A級以上金融債券的00773B
最近一期年化配息率為：4.73％
成分股為BBB級金融債券且相同指數的00834B
最近一期年化配息率為 5.06％
若是對金融債月配息感興趣，00773B中信金融優先債，為A級債券組合最適合入門。
00933B要明年才開始配息，對於想領息的朋友，這點要注意哦！
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