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00933B債券版的「月配ETF」能投資？ 專家整理六點訊息：明年才會配息

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

最近一堆人在問00933B的狀況如何？新聞寫6％殖利率是不是真的？

我整理一下訊息給各位參考：

1.該檔追蹤指數：彭博10年以上美元金融債券指數

2.00933B跟00834B追蹤相同指數

3.00933B有平準金、00834B沒有

4.00834B的年化配息率為5.06％

5.這檔產品追蹤的是BBB級的金融債

6.他不是首檔金融債月配息產品，臺灣首檔債券ETF月配息是00773B

成分股為A級以上金融債券的00773B

最近一期年化配息率為：4.73％

成分股為BBB級金融債券且相同指數的00834B

最近一期年化配息率為 5.06％

若是對金融債月配息感興趣，00773B中信金融優先債，為A級債券組合最適合入門。

00933B要明年才開始配息，對於想領息的朋友，這點要注意哦！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00773B中信優先金融債 00933B國泰10Y+金融債ETF 00834B第一金金融債10+ 債券ETF

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