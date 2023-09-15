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00929規模爆衝、績效創新高…到底紅什麼？ 專家點出三因素：報酬為高股息之冠

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。本報系資料庫
台股示意圖。本報系資料庫

規模爆衝宛如飆車快感！00929在紅什麼？三大因素造就不同

9/06(二)超越500億

9/12(二)超越600億

9/15(五)超越700億？

這幾天學員都在問00929，到底怎麼回事？規模瞬間爆衝600億，爆衝速度煞車都檔不住，連績效都天天創新高。

這其實有三個因子造成：

1.報酬指數指出「真實績效為高股息之冠」

2.「首檔月配息」，吸引投資目光

3.股息金額真平滑化配息策略，退休族最愛

首先談談真實績效的部分，我們在看ETF的時候要瞭解績效強弱，不是只看價格而是看產品的報酬指數，這檔產品是2023.06發行，但報酬指數角度從今年來看，從100開始到2023.09.14累積到164這是什麼概念？

也就是說如果00929是選在今年的1月1號發行，我們就會看到他的績效會超過60％，遙遙領先所有的高股息ETF產品，連市值型與主題型產品也自嘆不如。

第二點首檔股票型ETF月配息設計，過去要組合出月配息產品，至少需要三檔季配型ETF來組合，這點對很多人來講是很麻煩的，選一檔都要想很久，何況是選三檔，00929的出現直接解決的這個問題，一檔搞定簡直就是懶人首選。

第三點搭配平準金交出真平滑化配息，高股息是很多人建立現金流的首選，但有個麻煩，每一期的配息數字都不穩定，有時第一次配很高、第二次就降到很低，會造成現金流使用規劃上的困擾。

而00929搭配平準金與月配息制度後，將每期的股利都控制在相同的0.11水準，這樣一來對投資人幫助很大...

退休族：可預期的金流來源

上班族：可預期的幫自己加薪幅度

退休族以後不再需要靠房屋出租獲得現金流，月配息ETF有望成為未來規劃的首選。

很多人懷疑，會不會前二次配息OK，第三次就不行了，其實我們可以看到，第三次的配息公告也出來了；沒意外，又是0.11（年化殖利率7.3％），有些東西需要自己去體會過才知道美好在哪，若是想體會00929穩定月配息的魅力，最晚9月18日（一）買進，就可以參與第三次的配息機會，當然，你若是願意長期持有，每月的配息肯定會讓你有感。

還不懂這檔在紅什麼？參加過一次你就懂了。

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 收益平準金

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