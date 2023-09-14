00918配息0.75元…最低調的高股息ETF？ 專家：被市場明顯低估的商品

今（13）天和網友聊到大華優利高填息30(00918)這檔ETF，我真心認為，它應該算是當前台股最低調的高息ETF。

如果不是因為這次一口氣要配0.75塊的股息，我看大概很多人都要忘記它本來是一檔高股息ETF。

我算一下，含息漲幅居然高達40%，這個數字別說和高息ETF相比，就是放眼台股絕大多數的股票型ETF，也無疑是前段班。

當然，這主要和它持有不少比重的AI概念股有關。

什麼原因持有這些AI概念股？我今天也稍微了解一下。這檔ETF和其他同類型商品最主要的差異，就是選股圍繞在「股利率+填息次數」這項組合上。

原先以為這個條件稀鬆平常、沒什麼特別，後來想想其實也算有點意思。因為這樣選出來的股票，可以預料成分股都是低基期+穩定配息的類型；在殖利率的表現上，應該也都是高標。

而本輪AI概念股起漲前，大部分也都符合這些條件，所以才會入選成分股。

這檔ETF上市以來幾乎沒什麼跌過，好像從沒結束蜜月期。但也不免令人好奇，未來能不能持續複製這種驚奇表現？畢竟股民如我，誰不希望能天天過年？

我自己觀察，往後要發生像今年這種AI題材翻轉一票低基期+穩配息的股票變成飆股的情況，應該是不常見。

不過由於這檔ETF挑出來的股票偏向低基期，只要當年度大盤沒有發生直線南下的行情，通常價差跟股息應該是能穩穩拿下。

如果30檔成分股當中出了3-5檔像今年AI題材的轉機股，價差的空間應該會更大。這點應該算是持有這檔ETF最值得期待的特質。

總結來說，綜合價差、股息表現，我覺得這檔高息ETF算是當前被市場明顯低估的商品。

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