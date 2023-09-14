快訊

侯友宜啟程訪美 AIT：預期將與主席羅森柏格會面

批賴清德雙語及食安政策破產 國民黨：戳破「爛尾德」謊言

差額可達數萬 勞退新制退休金該選保證收益還是分紅？

00918配息0.75元…最低調的高股息ETF？ 專家：被市場明顯低估的商品

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今（13）天和網友聊到大華優利高填息30(00918)這檔ETF，我真心認為，它應該算是當前台股最低調的高息ETF。

如果不是因為這次一口氣要配0.75塊的股息，我看大概很多人都要忘記它本來是一檔高股息ETF。

我算一下，含息漲幅居然高達40%，這個數字別說和高息ETF相比，就是放眼台股絕大多數的股票型ETF，也無疑是前段班。

當然，這主要和它持有不少比重的AI概念股有關。

什麼原因持有這些AI概念股？我今天也稍微了解一下。這檔ETF和其他同類型商品最主要的差異，就是選股圍繞在「股利率+填息次數」這項組合上。

原先以為這個條件稀鬆平常、沒什麼特別，後來想想其實也算有點意思。因為這樣選出來的股票，可以預料成分股都是低基期+穩定配息的類型；在殖利率的表現上，應該也都是高標。

而本輪AI概念股起漲前，大部分也都符合這些條件，所以才會入選成分股。

這檔ETF上市以來幾乎沒什麼跌過，好像從沒結束蜜月期。但也不免令人好奇，未來能不能持續複製這種驚奇表現？畢竟股民如我，誰不希望能天天過年？

我自己觀察，往後要發生像今年這種AI題材翻轉一票低基期+穩配息的股票變成飆股的情況，應該是不常見。

不過由於這檔ETF挑出來的股票偏向低基期，只要當年度大盤沒有發生直線南下的行情，通常價差跟股息應該是能穩穩拿下。

如果30檔成分股當中出了3-5檔像今年AI題材的轉機股，價差的空間應該會更大。這點應該算是持有這檔ETF最值得期待的特質。

總結來說，綜合價差、股息表現，我覺得這檔高息ETF算是當前被市場明顯低估的商品。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00918大華優利高填息30 ETF AI

延伸閱讀

0056改版後猛漲…價格在「高點」35元還能買嗎？ 她：答案是可以

00919想月領一萬需要幾張…有00878和0056還能買？ 專家教算出便宜價

金融股「6金1銀」較去年達成率大於100％！ 專家：14家獲利動能持續推升中

0056、00713、00878、00900、00919、00929！ 前6大高股息ETF圖表比較

相關新聞

00918配息0.75元…最低調的高股息ETF？ 專家：被市場明顯低估的商品

如果不是因為這次00918一口氣要配0.75塊的股息，我看大概很多人都要忘記它本來是一檔高股息ETF。

0056改版後猛漲…價格在「高點」35元還能買嗎？ 她：答案是可以

元大高股息（0056）先是指數改版，成分股擴大至50檔，隨後順應潮流，從年配息改為季配息並納入收益平準金，在今年AI概念大浪潮下，以破40%的驚人報酬率站上浪尖，昔日國民ETF王者歸來，而如今「偏高」的股價還能買嗎？是比00878、00713、00929更好的高股息嗎？

00919、00929、00878、0056…靠買股達成每月課金目的！網曝「養老系統」投資公式

股票投資能讓錢滾錢，賺錢效率也能大幅提高。一名34歲的工程師打算投資200萬資金，自稱人生最大希望就是「每月有被動收入」，以達到「月月課金」的目的。有網友建議他投資「00878、0056、00919、00929」，就能達到「月月配養老系統」，也有人建議他不如再買房投資。

特斯拉升格AI股 AI 概念的智能車 ETF 看俏

今年可說是AI元年，自 Chatgpt 問世後，相關公司股價一飛沖天，瞬間把過去火紅的智能車拋在腦後，但投資人可別忘了每...

績效大贏高股息 ETF 這檔基金定期定額勝率高

台股受美國科技股修正，加上美元指數轉強，外資心態偏空影響，AI股近期陷入震盪，而蘋概股及軍工股輪番表現，格局以類股輪動為...

用00919、00878、0056每月加薪三萬！需持有幾張…各領息一萬誰成本最低？

透過季配高股息ETF，打造月月領息組合，想要每月領息3萬，假設要搭配0056+00878+00919，需要持有幾張才有機會？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦