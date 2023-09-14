0056改版後猛漲…價格在「高點」35元還能買嗎？ 她：答案是可以

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，元大高股息（0056）先是指數改版，成分股擴大至50檔，隨後順應潮流，從年配息改為季配息並納入收益平準金，在今年AI概念大浪潮下，以破40%的驚人報酬率站上浪尖，昔日國民ETF王者歸來，而如今「偏高」的股價還能買嗎？是比00878、00713、00929更好的高股息嗎？

以下為影音內容：

2023年可以說是高股息ETF走大運的年度，在AI概念股超強助攻下漲啊漲阿漲，比飆股還要飆，令許多存股族振奮，大概還有0056重返榮耀；曾經的高股息王者再次走上神壇，用創新高的股價，驚人的報酬率告訴投資人它寶刀未老。

時間回到2022年 0056追蹤的「臺灣高股息指數」宣布改版，成分股從30檔擴充到50檔，去年底一波增刪真是「改頭換面」，0056就以2.0版本的姿態開始了新旅程，而季配息加平準金也在今年中跟上時代。

指數是ETF的DNA，經過這一番變革，0056還是當初的0056嗎？今年靠持有一籃子AI股，報酬率海放大盤、元大台灣50（0050）代表新版的0056更進化了？

0056小檔案

0056是台灣第一檔高股息ETF，上市即將邁入16年，從獨霸市場到競爭者遍地開花，最近一年是求新求變，除了指數規則更新，多設人更有感的大概是推翻傳統，從每年10月發一次的年配息，改成1、4、7、10月都能領零用錢的季配息。

這是配合高股息投資人的喜好，同時納入收益平準金制度，不過過去0056規模較小，配出高殖利率時遇上市場瘋狂買盤股息都沒有「稀釋」，現在的體量問題應該不大，有平準金算多了個調控，讓每次配息更穩定的手段吧。

0056三面向健檢

1.年化報酬率9.97％

最近一年有AI概念強力護航，高股息ETF們很出風頭，大幅拉高了績效數字；在近3-5年的表現，0056依然落後00713和00878，可惜後面兩檔出生的時間不夠久，長期績效得要再等等。

簡單小結，0056和其他高股息ETF一樣都是會賺錢的，存股族不用擔心輸給通膨，資產不會越來越小讓你睡公園，至於值不值得就見仁見智啦！高息、市值、主題型怎麼選、資金怎麼分配這是另一門學問，另外也要注意，想取得圖片上的報酬率，領到股息得再投入，若是花掉了那成績肯定大打折扣。

2.季配高息？

表上列出2012到2022年一共11個年頭，其中有4次殖利率低於4.5％，如果往更早期追朔，0056曾在2008年和2010年未配息。當然比較久遠了，近年的表現確實「很高股息」。

0056選股是靠預測未來，如今成分股從150選30擴充成150選50，目前在配息上似乎影響不大，2023全年2元起，殖利率破6％應該沒問題。不過時間還很短，有久一點的紀錄比較好評論。

另一個改變是季配息，雖然一年發4次股利早就不是什麼新鮮事，現在都有月月配了，只是0056是第一檔卡位1、4、7、10月除息的高股息ETF，在3檔季配息ETF組合「月月領息」風潮中，幾乎是存股族的必備款，這點相當高明。

3.指數改制 天選AI？

元大高股息以2.0版的姿態開啟了2023年奇幻旅程，截至2023.9.4報酬率仍在43％以上，穩坐國內股票型ETF第二名，去年12月0056成分股正式增加到50檔，元大投信有解釋是為了保持高股息投資代表性，是與時俱進的優化，成分股檔數增加能降低單一個股的影響，意思是持股的權重普遍會下降。

另外產業涵蓋會大幅增加，從9個增至15個，能擴大收益來源並分散單一產業風險。

所以過去十分科技導向的0056，是在指數改版，產業多元化之後，神選AI股漲上顛峰了嗎？

其實關係不大，畢竟領漲的主力來自電腦及周邊設備，長期穩定配息，是高股息ETF們特愛選的標的，換句話說，如果0056只有30檔，那AI股權重可能還會比現在更高一些，例如：AI五王「廣達、緯創、光寶科、英業達、技」都是0056本來就有的持股。

總之指數多元分散的效果，還需要再觀察，或許空頭時見真章；此外經過這幾個月成長0056目前電子股占比來到74％，依然是一檔很科技的高股息ETF。

也是之前強調的，不是高股息就等於穩定、抗跌、低波動，追求高殖利率才是高股息的核心價值。

那能買35元「高點」的0056嗎？

答案是可以。

0056不是個股，持有一籃子股票，也會定期更換成分股，根本沒有高點不高點的問題。

攤開臺灣高股息指數進5年的走勢，會發現上漲的時間比下跌還多，當下的高點永遠是未來的低點。

上市15年多年化報酬率約7.4％，這數據說著同一件事，指數經歷景氣循環運作沒有明顯問題，整報酬、長期向上，也就是股價會越來越高。

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