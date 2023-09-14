用00919、00878、0056每月加薪三萬！需持有幾張…各領息一萬誰成本最低？

高股息ETF是今年投資界的亮點，不僅是報酬率繳出好成績，連股利殖利率也頻頻創下新高，其中00919自去年10月底上市，已經在今年6月配息0.54元，而且也公告將於9/18配息0.54元。網友討論該支ETF好奇問「看好後續嗎？」其他人則表示，還是要視個人是否喜歡ETF的成分股來決定投資與否，也有人說「參考聯發科或長榮配70元後的下場」。

2023-09-14 07:39