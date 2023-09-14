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用00919、00878、0056每月加薪三萬！需持有幾張…各領息一萬誰成本最低？

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

月加薪3萬 56+878+919要幾張？

Hello大家好，我是知美。

透過季配高股息ETF，打造月月領息組合，想要每月領息3萬，假設要搭配0056+00878+00919，需要持有幾張才有機會？

0056元大高股息（月領1萬），2023年共配發兩次現金股利，近一季現金股利1.00元計算，總共需要持有60.00張，所需總成本208萬8000元。

00878國泰永續高股息（月領1萬），2023年共配發四次現金股利，近一季現金股利0.35元計算，總共需要持有85.72張，所需總成本174萬9429元。

00919群益精選高息（月領1萬），2023年共配發三次現金股利，近一季現金股利0.54元計算，總共需要持有74.08張，所需總成本156萬1482元。

以上年化配息率，採用「季配息率」乘「2023配息次數」計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息。

留言告訴知美：0056+00878+00919是你心目中的月月領息代表嗎？

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 0056元大高股息 季配息

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