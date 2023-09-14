快訊

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

暴力傳給下一代？烏克蘭孩子玩起了「戰爭遊戲」

岸田文雄的心機：內閣人事改組要救民調、打政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00919、00929、00878、0056…靠買股達成每月課金目的！網曝「養老系統」投資公式

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師希望買股能達到每月有被動收入的目的。報系資料照
工程師希望買股能達到每月有被動收入的目的。報系資料照

股票投資能讓錢滾錢，賺錢效率也能大幅提高。一名34歲的工程師打算投資200萬資金，自稱人生最大希望就是「每月有被動收入」，以達到「月月課金」的目的。有網友建議他投資「00878、0056、00919、00929」，就能達到「月月配養老系統」，也有人建議他不如再買房投資。

一名網友在PTT發文表示，他今年34歲，是一名工程師，不打算結婚生子，目前養了兩隻狗、有一間小套房，希望每月能有被動收入，因此打算投資200萬股票。

他目前投資30%的資金在0050上，而元大高息低波（00713）則買了10張，由於遇到填息一年，因此也沒賣掉先放著，但不打算繼續買，考慮到總報酬好，近日又買了50張00915，他詢問「還有什麼組合可以讓我越接近不用工作月月課金日子？」

其他網友則留言「股利是左手換右手，買正二唯一解」、「再加個美債ETF」、「套房出租拿去買一間千萬中古兩房」、「00915現在才買，會套一陣子吧」、「高股息三幻神你都有了，還要問啥」、「不可能不用工作的，現在的三萬夠你用，40年後夠嗎」、「00878、0056、00919、00929，達成月月配養老系統」。

還有人留言「你的條件請去買間兩房」、「買正2，需要課金就賣零股」、「買美債，你要固定收益本來就適合買固定收益證券，而不是一切靠事後諸葛亮或估計的高股息」、「美債是你唯一選擇」、「問就是200都投00929，每個月配息再補一些錢買一張，越存越多」、「00915低調強」、「00929、0056、00878」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

延伸閱讀

3檔「股票抽籤」今天開始！專家：威剛（3260）預計報酬率達46％多

這檔「債券ETF」是比金融股更穩的選擇？ 專家：月配息且有收益平準金

00919想月領一萬需要幾張…有00878和0056還能買？ 專家教算出便宜價

用00919、00878、0056每月加薪三萬！需持有幾張…各領息一萬誰成本最低？

相關新聞

用00919、00878、0056每月加薪三萬！需持有幾張…各領息一萬誰成本最低？

透過季配高股息ETF，打造月月領息組合，想要每月領息3萬，假設要搭配0056+00878+00919，需要持有幾張才有機會？

績效大贏高股息 ETF 這檔基金定期定額勝率高

台股受美國科技股修正，加上美元指數轉強，外資心態偏空影響，AI股近期陷入震盪，而蘋概股及軍工股輪番表現，格局以類股輪動為...

00919配息超越00878、0056後續仍看好？網搬歷史借鏡

高股息ETF是今年投資界的亮點，不僅是報酬率繳出好成績，連股利殖利率也頻頻創下新高，其中00919自去年10月底上市，已經在今年6月配息0.54元，而且也公告將於9/18配息0.54元。網友討論該支ETF好奇問「看好後續嗎？」其他人則表示，還是要視個人是否喜歡ETF的成分股來決定投資與否，也有人說「參考聯發科或長榮配70元後的下場」。

00919、00929、00878、0056…靠買股達成每月課金目的！網曝「養老系統」投資公式

股票投資能讓錢滾錢，賺錢效率也能大幅提高。一名34歲的工程師打算投資200萬資金，自稱人生最大希望就是「每月有被動收入」，以達到「月月課金」的目的。有網友建議他投資「00878、0056、00919、00929」，就能達到「月月配養老系統」，也有人建議他不如再買房投資。

特斯拉升格AI股 AI 概念的智能車 ETF 看俏

今年可說是AI元年，自 Chatgpt 問世後，相關公司股價一飛沖天，瞬間把過去火紅的智能車拋在腦後，但投資人可別忘了每...

永續高息中小型ETF 10月16日開募

國內ETF市場日益茁壯，產品也推陳出新。台新投信即將推出的台新臺灣永續高息中小型ETF（00936），是國內首檔結合永續...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦