00919、00929、00878、0056…靠買股達成每月課金目的！網曝「養老系統」投資公式

股票投資能讓錢滾錢，賺錢效率也能大幅提高。一名34歲的工程師打算投資200萬資金，自稱人生最大希望就是「每月有被動收入」，以達到「月月課金」的目的。有網友建議他投資「00878、0056、00919、00929」，就能達到「月月配養老系統」，也有人建議他不如再買房投資。

一名網友在PTT發文表示，他今年34歲，是一名工程師，不打算結婚生子，目前養了兩隻狗、有一間小套房，希望每月能有被動收入，因此打算投資200萬股票。

他目前投資30%的資金在0050上，而元大高息低波（00713）則買了10張，由於遇到填息一年，因此也沒賣掉先放著，但不打算繼續買，考慮到總報酬好，近日又買了50張00915，他詢問「還有什麼組合可以讓我越接近不用工作月月課金日子？」

其他網友則留言「股利是左手換右手，買正二唯一解」、「再加個美債ETF」、「套房出租拿去買一間千萬中古兩房」、「00915現在才買，會套一陣子吧」、「高股息三幻神你都有了，還要問啥」、「不可能不用工作的，現在的三萬夠你用，40年後夠嗎」、「00878、0056、00919、00929，達成月月配養老系統」。

還有人留言「你的條件請去買間兩房」、「買正2，需要課金就賣零股」、「買美債，你要固定收益本來就適合買固定收益證券，而不是一切靠事後諸葛亮或估計的高股息」、「美債是你唯一選擇」、「問就是200都投00929，每個月配息再補一些錢買一張，越存越多」、「00915低調強」、「00929、0056、00878」。