00929取代0050、00878？ 專家讚：AI股回檔它卻不跌反漲…合理價曝光！

美股周五止跌下，本周開盤日股、韓股、陸股相繼持穩，唯獨台股領先全球市場走跌，殺盤重心圍繞 AI 伺服器組裝廠-技嘉、緯創、廣達，CCL廠台燿更一度打入跌停，科技股看似利空環繞，但在相關ETF中，高股息ETF卻逆勢成長，尤其復華台灣科技優息（00929）掛牌三個月，成交規模暴衝 578 億元，且連續三個月穩定配息0.11元，年化值利率高達7%左右，究竟它的魅力在哪？合理價又是多少？今天一次搞清楚。

AI回檔 00929不跌反漲

復華00929經理人許忠成表示，8月台股隨AI概念股回檔出現明顯修正，00929成分股百分百聚焦電子產業，不過股價不跌反漲，凸顯選股橫跨各個趨勢科技主題，並兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。

00929嚴格篩選基本面條件：

1.不怕選入景氣循環股，同時具備低波動度與價值投資邏輯規劃，把股價波動高、股息配發差或不穩定、本益比無成長及無法連續3年賺錢的公司給汰換掉。 2.篩選範圍為市值前200大且資本額＞50億元的股票，終究有它的價值在。 3.00929的一大特色在於每檔個股的權重上限為10％，優點就是比重相對分散，不像其他 ETF 光台積電就動輒佔了3-4成，股價好壞都要看台積電臉色。

00929 合理價格計算

圖片來源：tradingview

若以昨日(2023/9/12日)收盤股價17.4元為例，成立正式滿三個月，則連續三個月00929皆配出0.11元為基準，假設每個月都配0.11元，則全年股利為1.32元，若以高股息角度切入思考，則殖利率平均抓5%以上，簡單切成三個價格區間，換算成殖利率仍有7%左右，投資人可以自行預估合理區間進行觀察。

00929現金流 擁兩大利多

現金流一直是投資人相當在意的重點，若能月月領息增加被動收入何樂而不為，在此前提下，根據近期的股息及殖利率可以發現 0050 近十年平均殖利率約為 3.08 %，而看到 0056 歷年平均約為 4.97 %，00878則為4.32%，

00878：這檔ETF為季配息，所以我們把四季股息加總起來跟平均股價計算，2021年的年均殖利率會得到5.41%，2022年的年均殖利率為6.75%，2023年前三季的年均殖利率是4.78%，比例放大全年會得到6.37%的「年化」殖利率，以這三年的年均殖利率去平均會得到6.18%。以500萬規模配息6.18%換算，預計會領到30.9萬元，而00929雖然只有連續三個月的數據，但股息持續配出 0.11 元，等比例換算全年會得到1.32元，殖利率約在7.5%左右，相比上述知名ETF殖利率高的驚人。

優勢一、月月配

00929為台股第一檔股票型月配ETF，這也是這檔ETF近期很熱門的原因，每月都可有被動收入，而且月配息滾複利的速度要比季配、年配更快，時間拉長到數十年計算時差異將會變得明顯可見，相當適合存股族。

優勢二、較省稅

月配型ETF(股票)的另一個優勢就是較省稅，當「單一個股」的「單次現金股利＋股票股利」超過2萬元，就會被課徵二代健保補充保費(2.11%)，月配息優勢在於單次配息股利不容易越過二代健保門檻，相比季配、年配更能省下稅金供投資人使用。

美股股息成長連續25年整理

不過說到股息，台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多，但在美國這其實是相當普片的觀念，許多大公司股息都是連年成長，投資人若不只想投資台股且追求股息成長率，那以下這些公司都可以密切注意！

可口可樂（KO）

在 200 個國家販售超過 160 種飲料市佔率超過 40% 股息連續成長已超過 50 年，2022年4月14日的股息殖利率為 2.71 %。

麥當勞（MCD）

在全球超過 120 個國家營運。 股息連續成長超過 40 年，2022年4月14日的股息殖利率為 2.20 %。

百事公司（PEP）

製造、行銷、販售於全球超過 200 餘國家。 旗下知名品牌包含， 百事可樂、Lay’s 洋芋片等。 股息成長將近 50 年。

寶僑（PG）

總部位於美國，主要產品為清潔劑、個人護理用品、寵物食品等。 股息連續成長已超過 60 年。

原文出處：00929取代0050、0056，將成存股族新歡

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