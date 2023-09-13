快訊

在學生「回頭重考」占缺校方惹官司 台大醫學系今年首增2備取

你沒有看錯！挑戰Apple冷知識 最新iPhone 15搶先送

iPhone 15登場 蘋果與台廠布局印度面臨成果驗收期

00929取代0050、00878？ 專家讚：AI股回檔它卻不跌反漲…合理價曝光！

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

美股周五止跌下，本周開盤日股、韓股、陸股相繼持穩，唯獨台股領先全球市場走跌，殺盤重心圍繞 AI 伺服器組裝廠-技嘉、緯創、廣達，CCL廠台燿更一度打入跌停，科技股看似利空環繞，但在相關ETF中，高股息ETF卻逆勢成長，尤其復華台灣科技優息（00929）掛牌三個月，成交規模暴衝 578 億元，且連續三個月穩定配息0.11元，年化值利率高達7%左右，究竟它的魅力在哪？合理價又是多少？今天一次搞清楚。

AI回檔 00929不跌反漲

復華00929經理人許忠成表示，8月台股隨AI概念股回檔出現明顯修正，00929成分股百分百聚焦電子產業，不過股價不跌反漲，凸顯選股橫跨各個趨勢科技主題，並兼顧波動及收益機會，搭配月配息機制，可提供投資人掌握台股產業成長與資本利得、股息收益契機。

00929嚴格篩選基本面條件：

1.不怕選入景氣循環股，同時具備低波動度與價值投資邏輯規劃，把股價波動高、股息配發差或不穩定、本益比無成長及無法連續3年賺錢的公司給汰換掉。

2.篩選範圍為市值前200大且資本額＞50億元的股票，終究有它的價值在。

3.00929的一大特色在於每檔個股的權重上限為10％，優點就是比重相對分散，不像其他 ETF 光台積電就動輒佔了3-4成，股價好壞都要看台積電臉色。

00929 合理價格計算

圖片來源：tradingview
圖片來源：tradingview

若以昨日(2023/9/12日)收盤股價17.4元為例，成立正式滿三個月，則連續三個月00929皆配出0.11元為基準，假設每個月都配0.11元，則全年股利為1.32元，若以高股息角度切入思考，則殖利率平均抓5%以上，簡單切成三個價格區間，換算成殖利率仍有7%左右，投資人可以自行預估合理區間進行觀察。

00929現金流 擁兩大利多

現金流一直是投資人相當在意的重點，若能月月領息增加被動收入何樂而不為，在此前提下，根據近期的股息及殖利率可以發現 0050 近十年平均殖利率約為 3.08 %，而看到 0056 歷年平均約為 4.97 %，00878則為4.32%，

00878：這檔ETF為季配息，所以我們把四季股息加總起來跟平均股價計算，2021年的年均殖利率會得到5.41%，2022年的年均殖利率為6.75%，2023年前三季的年均殖利率是4.78%，比例放大全年會得到6.37%的「年化」殖利率，以這三年的年均殖利率去平均會得到6.18%。以500萬規模配息6.18%換算，預計會領到30.9萬元，而00929雖然只有連續三個月的數據，但股息持續配出 0.11 元，等比例換算全年會得到1.32元，殖利率約在7.5%左右，相比上述知名ETF殖利率高的驚人。

優勢一、月月配

00929為台股第一檔股票型月配ETF，這也是這檔ETF近期很熱門的原因，每月都可有被動收入，而且月配息滾複利的速度要比季配、年配更快，時間拉長到數十年計算時差異將會變得明顯可見，相當適合存股族。

優勢二、較省稅

月配型ETF(股票)的另一個優勢就是較省稅，當「單一個股」的「單次現金股利＋股票股利」超過2萬元，就會被課徵二代健保補充保費(2.11%)，月配息優勢在於單次配息股利不容易越過二代健保門檻，相比季配、年配更能省下稅金供投資人使用。

美股股息成長連續25年整理

不過說到股息，台企業追求「股息成長」觀念的公司其實不多，但在美國這其實是相當普片的觀念，許多大公司股息都是連年成長，投資人若不只想投資台股且追求股息成長率，那以下這些公司都可以密切注意！

可口可樂（KO）

在 200 個國家販售超過 160 種飲料市佔率超過 40%

股息連續成長已超過 50 年，2022年4月14日的股息殖利率為 2.71 %。

麥當勞（MCD）

在全球超過 120 個國家營運。

股息連續成長超過 40 年，2022年4月14日的股息殖利率為 2.20 %。

百事公司（PEP）

製造、行銷、販售於全球超過 200 餘國家。

旗下知名品牌包含， 百事可樂、Lay’s 洋芋片等。

股息成長將近 50 年。

寶僑（PG）

總部位於美國，主要產品為清潔劑、個人護理用品、寵物食品等。

股息連續成長已超過 60 年。

原文出處：00929取代0050、0056，將成存股族新歡

延伸閱讀：

存股必看...連續成長25年高股息公司！

ETF怎麼買最划算？盤點熱門ETF...「這檔」你一定要有

台股動盪不穩？10大必存美股ETF，專家：美ETF放著等退休...

00929復華台灣科技優息ETF 00878國泰永續高股息 殖利率 月配息 0050元大台灣50

延伸閱讀

2024年請假攻略來了…補班僅剩一日！「 拿3換9天」小過年到手

0056、00713、00878、00900、00919、00929！ 前6大高股息ETF圖表比較

00929「一年120元匯費」務必要省下來！ 她圖文懶人包：3步驟搶救股息

00919想月領一萬需要幾張…有00878和0056還能買？ 專家教算出便宜價

相關新聞

00929取代0050、00878？ 專家讚：AI股回檔它卻不跌反漲…合理價曝光！

美股周五止跌下，本周開盤日股、韓股、陸股相繼持穩，唯獨台股領先全球市場走跌，殺盤重心圍繞 AI 伺服器組裝廠-技嘉、緯創、廣達，CCL廠台燿更一度打入跌停，科技股看似利空環繞，但在相關ETF中，高股息ETF卻逆勢成長，尤其復華台灣科技優息（00929）掛牌三個月，成交規模暴衝 578 億元，且連續三個月穩定配息0.11元，年化值利率高達7%左右，究竟它的魅力在哪？合理價又是多少？今天一次搞清楚。

00919不僅配多還穩…報酬率更繳出好成績！ 專家：至少5季配息0.54元

高股息ETF是今年投資界的亮點，不僅是報酬率繳出好成績，連股利殖利率也頻頻創下新高！但是有不少ETF採用季配息，年化殖利率應該要怎樣計算呢？先拿0056做一個例子，過去是年配息所以很好計算，今年下半年改成了季配息，7/3公告配息1元，以當時受盤價33.24元計算，單季殖利率約為1/33.24=3％。

00919想月領一萬需要幾張…有00878和0056還能買？ 專家教算出便宜價

00919在今年6月首次配息，就配出0.54元高現金股利，並且在一個月內就順利完成填息。

升息尾端買債券ETF！用長天期美債00687B、00795B、00764B組成「每月領息」

「債券」ETF也能月月領息？

這檔「債券ETF」是比金融股更穩的選擇？ 專家：月配息且有收益平準金

金融債的優點在哪裡呢？趕快來查一下數據！不查不知道，一查嚇一跳...

大華優利高填息30 ETF 今年以來報酬率38.35%

大華優利高填息30ETF（00918）今年規模成長幅度大，今年以來報酬率38.35%，即將的配息率在3%以上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦