00919不僅配多還穩…報酬率更繳出好成績！ 專家：至少5季配息0.54元

高股息ETF是今年投資界的亮點，不僅是報酬率繳出好成績，連股利殖利率也頻頻創下新高！但是有不少ETF採用季配息，年化殖利率應該要怎樣計算呢？先拿0056做一個例子，過去是年配息所以很好計算，今年下半年改成了季配息，7/3公告配息1元，以當時受盤價33.24元計算，單季殖利率約為1/33.24=3％。

0056單季的殖利率為3%，然後有媒體說年化殖利率就是3% X 4=12%！你覺得這樣對不對？毋湯喔！除非每季都穩定配息1元才可以這樣計算，而且0056是在2023年下半年才改季配息，所以配息次數只剩下2次，才發生單季股利放大的情況，並非每一季都可以配發1元的配息喔。觀察在2022下半年改成季配息的00713，之後4次配息金額分別1.45、1.45、0.68、0.68，可以看出也是不穩定喔。

我覺得季配息的重點在於「穩定」，上班族用來繳房貸跟孩子的教養費，退休族拿股利當作退休金，不用擔心股利收入一下多一下少，投資人才可以規畫安穩的生活。

觀察在去年10月底上市的00919，已經在今年6月配息0.54元，而且也公告將於9/18配息0.54元(9/15為最後買進日)。看樣子「穩定配息」是00919的主軸，以09/11收盤價20.93計算，單季殖利率為0.54/20.93=2.58%，由於配息穩定所以年化殖利率可以預估為2.58% X 4=10.32%。可以看出00919配息是「高」又「穩」，再次提醒，只有配息穩定才可以用單季來推估全年的殖利率。

觀察00919每次配息前都有成交量放大的跡象，自宣告本次配息以來，成交量明顯上升，9/11更高達15.5萬張，超越6月除息前單日最高的9.25萬張，可以看出投資人肯定00919的穩定配息，並以實際買進的行動來回應。

00919第一次配出0.54元(年化殖利率10%)的成績時，不少的投資人仍然懷疑往後是否能夠穩定配息，如今9月一樣端出0.54元的配息，投資人應該安心了不少！如果00919可以維持配發0.54元，對於有現金流需求的朋友應該是一個好消息，那麼能不能穩定呢？老師再整理一下過去說明過的重點：

1.可分配投資收益，至少5季能配0.54元

請上去群益投信官網，00919淨值組成項目中有一個「可分配投資收益*」，最新數字是2.76元，這是30檔成分股，在除權息旺季時貢獻給00919的股利(我印象中5月這個數字只有0.13)，2.76元就是可以拿來配息的子彈。如果每季都配發0.54元，2.76/0.54=5.1，表示可以連續配發「5次以上（季配息）」。Errrr……，一年只有4季，所以至少接下來一年以上發放0.54元是沒有問題的。

2.那麼配完一年之後呢？

其實在四季之後又是明年9月了，當時的成分股又會在6~8月除權息旺季時發放股利給00919，這些股利一樣會儲值在「可分配投資收益*」中！到時候一樣會平穩的在往後4季中分配出來，所以不用擔心股利會不夠分配喔。

3.為什麼，00919配息水準可以維持在高檔？

這就要回到指數的選股邏輯了，00919是在每年的5月跟12月進行兩次換股，最能定錨配息水準的就是5月的這次換股，它是根據5月20日前所有企業公告的配息金額後，立即按照殖利率由高到低排序，再挑選該年度殖利率最高的30檔股票！特點是「眼見為憑」＆「精準高息」，完全沒有人為預測的錯誤風險，能夠精準挑出當年「最高息」的成分股，00919自然就能夠維持高配息！

4.了解往後的配息方向，簡單打造現金流

00919成立後的2次配息都是0.54元，也就是一張配發540元(季配息)，所以每個月就是180，想要領多少股利就可以自己回推囉！例如想要每個月領到1萬元？10,000/180=55.5，只要存到56張就搞定！

投資的觀念很簡單，就是「靠好公司幫我賺錢」，重點是你要有能力挑選出好公司。買進ETF的好處就是不用辛苦選股，例如00919就是一次幫你打包30檔高股息的股票，投資人只要努力增加張數，就可以領到更多的股利。然後靠著股利持續買回，也是在幫你免費增加張數喔。

00919在9/18又將配息0.54元，看樣子配息真的是穩定，想要穩定領息的投資人，記得要在9/15買進(持有)，才能領到股利。

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