這檔「債券ETF」是比金融股更穩的選擇？ 專家：月配息且有收益平準金

大家都知道我持有3,000張金融股，每年讓我可以領到300萬左右的股利，因為金融股具有「低價、不會倒、殖利率穩定」的3大特質，不僅是我的存股首選，也是很多小資族第一個接觸的產品。但我發現，最近有另外一種產品也符合這幾個特質，甚至報酬率更好，那就是「金融債」。

2022年因為美國通膨嚴重，聯準會大幅升息17碼，2023年美國通膨逐漸受到控制，升息已成強弩之末。市場看好2024年聯準會降息，將有利於債券價格的上漲，因此今年全球有2,153億美元資金瘋狂湧入債市，將近是股市的3倍。就是因為2022年美國大幅升息，引導美債殖利率在高點，相對就是債券價格下滑，已經創下10年新低。但是利率太高不利於經濟發展，所以未來存在降息的空間，如果在降息前布局債券ETF，將來有機會同時賺到債息與資本利得，難怪現在買債成為了全民運動。

從去年底我就開始在關注美國公債、投資級公司債，美國公債絕對是世界上最安全的投資產品，但是缺點則是殖利率稍低了一點；其實「金融債」也幾乎和它一樣穩，因為挑選的都是全世界最知名、最大的銀行，像是摩根大通、高盛、花旗，這些銀行信用評等和美國公債一樣都是A級以上，代表違約機率很低很低，但是相對的殖利率會比較高。

金融債的優點在哪裡呢？趕快來查一下數據！不查不知道，一查嚇一跳，原來金融債的報酬率這麼好！如果從2006年持有金融債與金融股至今，金融債報酬率高達146%，金融股卻只有53%，整整相差了93%！而且債券的波動度又更小，如果連金融股都覺得波動太大的投資人，那直接存金融債吧，波動度更低，但是報酬率更高。

來分享一下，最近國泰投信推了一檔『國泰10Y+金融債ETF(00933B)』，發行價只要15元，比大部分金融股更是便宜好入手，也是市面上最便宜的公司債ETF。而且它還是月月配息，適合有穩定資金需求的人士，例如退休族的生活費、上班族繳房貸與小孩教育費…。而且它是全台第一檔『月月配+收益平準金』的債券ETF，讓你每個月有現金流能運用，但是領息後要記得再買回，才會有複利的效果。投資就是年輕時努力累積張數，退休後再靠股利生活！

去年起美國大幅升息，導致債券價格大幅滑落，現在買進債券除了領息之外，未來美國降息後還會有價差可賺(升息，債券價格下跌；降息，債券價格上漲)。這檔00933B就是鎖定10年期以上的金融債，存續期間大概12年，長期的債券更會反映利率的變動，所以降息後也會有不錯的資本利得空間。

儘管存金融股領股利不錯，但是領太多的話也是要繳補充保費跟所得稅，還是會有一點點心疼。幸好00933B的股利算是海外所得，在100萬以內免申報，個人單一年度基本所得額超過670萬元才需要繳稅，看樣子絕大多數00933B的投資人都是免所得稅的，這一點又勝過存金融股了。

由於美國去年開始大幅升息，根據今年聯準會最新利率點陣圖，本輪升息循環預計在今年告終，明年起則會進入降息循環。隨著Fed貨幣政策轉向，目前就是債市投資的甜蜜點。

國泰10Y+金融債ETF(00933B)即將在9/25開始募集，剛好跟上美國升息的末端。由於發行價僅15元，適合每月定期定額存一張，不僅可以安穩領息，還可以靜待美國降息來賺取資本利得。有興趣的投資人，要記得9/25這一天喔！

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