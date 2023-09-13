00919想月領一萬需要幾張…有00878和0056還能買？ 專家教算出便宜價

台股高股息型ETF今年大增2000億，整體規模已超過5500億元。顯示出投資人對高配息的渴求；相信不少夥伴目前手上都持有，並且正在尋覓下一檔績優高股息ETF。

以群益台灣精選高息（00919）為例，幫大家一一解析；第二個重點，若是想買進的話，該如何算出便宜價？還有00919該怎麼配，老牛當然也為夥伴們整理好了，高股息ETF月月配投資組合囉！

00919在今年6月首次配息，就配出0.54元高現金股利，並且在一個月內就順利完成填息。

這次宣布再發出0.54元，需要擔心「左手換右手」嗎？別怕是吹牛膨風還是真有底氣，老牛教你如何看哦！

首先進入群益投信官網，看到00919的頁面，點擊淨值與績效走勢，再點擊旁邊的淨值組成項目。

可以清楚看到淨值組成，目前「可分配投資收益」項目中就有2.66元！如果不配發資本利得的話，光是配0.54元就可以配到五次。(2.66÷0.54 ≈ 5)。

所以這也是為什麼00919敢大聲說，採取「未來四季穩定配息」的策略，並且不會低於0.54元，是有所本的；00919也是符合投資人對於「穩定高息」的期待。

為什麼00919能配出穩定高息？

為什麼00919可以提前預告，未來四季配息不會低於0.54元，成為高股息ETF的創舉。

市場上參與ETF的投資人越來越多，00919今年受益人數增加8萬5千多人，成長率500%，成為今年最夯的高股息ETF。

想了解一檔ETF，先從追蹤指數來了解！

00919追蹤台灣精選高息指數

00919台灣精選高息篩選方式

老牛特別說明一下，00919能有穩定的高息關鍵在於5月、12月這兩次的持股調整。

「高息最精準」：在5/20前所有企業皆完成當年度股利宣告，所以在5月下旬時，00919會依照董事會宣告股利來篩選，精準納入高息股，確定在除權息旺季能收到豐厚股利，無懼市況震盪。

「超前部署」：12月時00919會篩選當年度前三季已公佈EPS

成長率高的公司，鎖定預測高股息以及具備股價成長潛力之股票。超前部署「獲利成長股」，替投資人提早賺到價差。

先透過12月第一次篩選，在5月第二次調整成分股時較不會造成大進大出，成分股大異動的狀況。

00919回測報酬率表現好嗎？

拿出近五年的數據，經過回測計算後，從指數比較圖表中可以看到，三檔超人氣高股息ETF中，00919所追蹤的台灣精選高息指數，期間報酬為168.8%，年化報酬率為16.21%，績效表現是高於其他兩檔高股息ETF。

相信許多夥伴最在意的就是，現在可以買嗎？現在買會買貴嗎？別緊張，老牛今天就來教你透過股利與殖利率，來估算便宜價在哪裡！

先保守假設後面三次配息均為0.54元，近四季共可配出2.16元。

若投資人預期拿到7%殖利率，而現金股利2.16元；反推股價為：30.8元（屬於便宜價） 若投資人預期拿到6%殖利率，而現金股利2.16元；反推股價為：36元（屬於合理價）

也就是說在保守假設下：

在30.8元以下買進，可領到7%殖利率 在30.8~36元買進，可領到6%殖利率

已目前現價20元買進的話，就可領到高達10.8%殖利率！計算方式是不是很簡單。

目前我手上有00878或0056還能買00919嗎？

當然可以！

從老牛整理的表格，就可以發現00919和0056、00878均含收益平準金，並且全都是採取季配息。

所以採取919+878+56，就能夠月月領取穩定現金流，並且指數選股邏輯都不太相同，成分股產業配置上重複率低，能有效降低投資風險。

所以說如果目前持有00878、0056這兩檔的夥伴們，再添購00919可說是完全不衝突的哦。

想要利用919，領到一萬元股利的話，需要買到多少張呢？

以00919股價20元、每季股利0.54元，年領2.16元股利來進行試算。

若想透過領取股息月領一萬元，則須持有56張，投入金額共為112萬元。

老牛總結重點

在高股息ETF大亂鬥的時代，投資人一定要注意三大重點：「真高息」、「穩配息」、以及「能填息」。

1.選股池高達300檔股票

00919篩選市值前300檔股票：全台採用最多樣本的指數，不漏掉任何績優好股。再透過每年兩次篩選，鎖定出30檔精準高息股，幫投資人股息股價雙豐收。

2.便宜價計算

00919採取精準高息政策，本次預計配發0.54元，老牛透過計算後，幫夥伴們找到便宜價區間(30.8元以下)；若未來股利有調整，夥伴們可以重新調整計算！

3.打造月月配息919+878+56

三檔高股息ETF均含收益平準金，且採季配息制，每月領取穩定現金流；並且因採取的選股邏輯都不同，還能降低投資風險。

最後別忘了：00919將在9/18除息，年化殖利率超過10%，想領息的夥伴，要提早在9/15前買進。

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