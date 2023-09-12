0056、00713、00878、00900、00919、00929！ 前6大高股息ETF圖表比較

台股ETF規模排行前十名裡，高股息ETF就佔了六檔，可見國人對高股息有多狂熱，雷龍將這前六大高股息ETF列表比較，有興趣的投資人不妨參考參考。

成立時間

0056>00713>00878>00900>00919>00929

發行價

00713>0056>00878=00900=00919=00929

基金規模

0056>00878>00929>00713>00900>00919

內扣費用

0056=00713=00900=00919>00929>00878

成分股檔數

0056=00713>00929>00878=00900=00919

配息次數/年

00929>0056=00713=00878=00900=00919

<收益平準金>

這六檔中除了00900，其他五檔都有收益平準金機制。

當有新的資金加入基金時，會按照新資金佔未分配股息的佔比，提撥同等比例的本金到「收益平準金帳戶」，避免配息時因單位數增加而被稀釋，保障較早投資人的權利。

年化殖利率

年化殖利率是以各檔最近一次配息與除息的前一交易日收盤價推估。

00900>00929>00919>00878>00713>0056

00900每季配息幅度大，請留意。

溢折價

股票市價>淨值稱為溢價

股票市價<淨值稱為折價

也可以說溢價=買貴，留意不要追高，折價=買便宜了，但要注意是否被拋售，一般溢折價在正負1%以內較為合理，謹慎投資人也可設在正負0.5%，目前此六檔都在合理範圍內。

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