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00929「一年120元匯費」務必要省下來！ 她圖文懶人包：3步驟搶救股息

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

最近雷龍私訊中最常出現的搶救股息主角，也是大家敲碗許久的00929終於來了！

00929是一檔月月配的高股息ETF，深受國人喜愛，但一年配12次下來會被扣120元匯費（10元/次X12次=120元）這種高頻率配息的ETF，越早變更配息帳戶省越多。

複習一下：

股息是由「保管銀行」發放，若「配息帳號」跟「保管銀行」不同家，就會被扣跨行匯費，只要將「配息帳號」變更成與「保管銀行」同一家即可省下匯費。

搶救股息主要步驟為：

1.電話預約時間（建議）

2.攜帶證件及文件

3.本人至復華投信臨櫃辦理

注意事項

00929保管銀行為台北富邦商業銀行。

目前只有臨櫃方式，限本人申辦。

強烈建議先電話預約。

存摺及帳號電子化者，請攜帶雙證件與手機，由行員協助辦理。

數位化申請功能將於今年底上線。

00929至今的三次配息皆為0.11元，假設手中持有1張的投資人，預計可領$110元股息，扣除匯費$10元，實領$100元，匯費吃掉了近1成的股息，對持股不多的小資族來說影響尤其大，若打算長期投資00929者，建議儘早搶救股息。

目前復華投信變更配息帳戶的方式僅有臨櫃申辦，且限本人親自辦理；而數位化申請功能則預計於今年底上線，沒有時間臨櫃的投資朋友可以再等等，雷龍也會持續替大家留意喔！

領股息很開心，實領「全額股息」更是旋轉跳躍，讓我們一起來搶救股息、累積財富吧！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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