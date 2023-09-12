AI變「逼哀」…00878除息前先跑一趟？ 專家：其實不太需要擔心

朋友問，00878又要除息了？怎麼上個月配息今天剛入帳就大跌，是把「錢母」都配出來了嗎？要不要先跑一趟？

答：

先聊聊為什麼下跌，主要原因是11號一票AI概念股青一色「BI」了，紛紛排隊搶亮燈，而我們先前提過，00878恰好持有不少AI概念股，所以也遭到連累。

不過客觀來說，00878今年以來受到AI題材的帶動，最高漲幅一度突破40%，這個數字幾乎是大盤的2倍。現在隨著AI概念股出現大漲後的修正，其實也是合理的反映。

現在樂觀的人認為，長遠來看AI是正確的題材，所以沒什麼好擔心；悲觀的人則認為，AI概念股明顯出現超漲，後續可能還有不小的修正。

不過站在00878投資人的角度，無論樂觀悲觀，其實都不太需要擔心的。畢竟00878持有這些AI概念股，從來都不是因為AI題材，而是依據ESG評分標準+股息條件。

所以我認為，就算AI題材未來往悲觀的路線走，00878也很難再跌回起漲點。畢竟它是一檔均衡配置各產業的高息ETF，配息穩定外也並沒有特別押注某一產業。所以像今天這樣子下跌，其實就是一個值得把握的機會。

總結來說，AI話題也不過只是ETF市場中的一個短期話題，長期投資ETF，還是要看還原報酬、產業分散性、費用率等條件。就這點上，00878確實算得上是高股息界的清流。

目前股價距離前高下跌幅度逼近10%，就我自己來看，跌到這裡幾乎把先前超漲的水份抹去一大半了。這個位置再往下，代表超漲的水份越來越少，做為長線布局的時機點也會更合理。可以大概抓每下跌2.5%回補一次。